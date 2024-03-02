Wizz Air сокращает маршруты в Грузию и десятки других стран

Очередное сокращение маршрутной сети венгерской авиакомпании Wizz Air коснулось Грузии, пишет портал LowcostAvia. Полностью прекращены рейсы между Кутаиси и польским Гданьском. Изменения также на маршруте Кутаиси-Рим-Кутаиси. Вместо аэропорта Фьюмичино рейсы из Грузии будет принимать римский Чампино. Эта информация соответствует данным на сайте Wizz Air.

С начала февраля Wizz Air изменил или же полностью отменил около сотни маршрутов. Наряду с Грузией это коснулось Сербии, Италии, Греции, Румынии, ОАЭ, Франции, Египта, Израиля, Германии, Испании, Португалии, Норвегии, Дании, Саудовской Аравии, Великобритании, Литвы, Кипра, Люксембурга, Польши, Иордании, Албании, Австрии, Латвии и Исландии.

По данным агентства «Новости-Грузия», отмены направлений связаны с трудностями в обслуживании двигателей Pratt & Whitney, установленных в самолетах Airbus. С аналогичными проблемами сталкиваются и многие другие авиакомпании.

Wizz Air сообщила об этой проблеме в своем финансовом отчете. Не исключено, что к концу первого квартала 2024 года перевозчик вынужден будет остановить, по меньшей мере, 45 своих самолетов, то есть почти 1/5 текущего флота, пишет LowcostAvia.

Wizz Air оперирует в Грузии с 2012 года и является абсолютным лидером рынка страны. База авиакомпании в Кутаисском международном аэропорте за последний год была увеличена до четырех самолетов.