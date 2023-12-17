Wizz Air расширил свою базу в аэропорту Кутаиси

Авиакомпания Wizz Air добавила четвертый самолет в аэропорт Кутаиси и начала выполнять рейсы в Копенгаген, сообщает Объединение аэропортов Грузии.

«Четвертый базовый корабль позволил нам превратить аэропорт Кутаиси из небольшой базы Wizz Air в базу средних размеров, что является предпосылкой дальнейшего стабильного развития и роста», – сказал гендиректор Объединения аэропортов Ираклий Каркашадзе.

Он указал, что за последний год Wizz Air в два раза увеличил свою базу в Кутаиси – с двух до четырех самолетов. Это в большей степени повлияло на увеличение количества европейских направлений. Сегодня из кутаисского аэропорта можно улететь в 27 разных городов Европы.

«Копенгаген - еще одна новая возможность для пассажиров путешествовать в Европу более комфортно, гибко и по сниженным ценам», – указал Каркашадзе.

Рейсы из Кутаиси в столицу Дании будут выполняться два раза в неделю лайнером AIRBUS 321neo.