Wizz Air расширил свою базу в аэропорту Кутаиси

Авиакомпания Wizz Air добавила четвертый самолет в аэропорт Кутаиси и начала выполнять рейсы в Копенгаген, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
«Четвертый базовый корабль позволил нам превратить аэропорт Кутаиси из небольшой базы Wizz Air в базу средних размеров, что является предпосылкой дальнейшего стабильного развития и роста», – сказал гендиректор Объединения аэропортов Ираклий Каркашадзе.
Он указал, что за последний год Wizz Air в два раза увеличил свою базу в Кутаиси – с двух до четырех самолетов. Это в большей степени повлияло на увеличение количества европейских направлений. Сегодня из кутаисского аэропорта можно улететь в 27 разных городов Европы.
«Копенгаген - еще одна новая возможность для пассажиров путешествовать в Европу более комфортно, гибко и по сниженным ценам», – указал Каркашадзе.
Рейсы из Кутаиси в столицу Дании будут выполняться два раза в неделю лайнером AIRBUS 321neo.
- Wizz Air оперирует в Грузии с 2012 года и является абсолютным лидером рынка страны. Авиакомпания свернула свою базу в Кутаиси после начала пандемии коронавируса в 2020 году, но спустя чуть больше года вернулась, когда Грузия начала возобновлять авиасообщение с другими странами.
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