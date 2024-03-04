«Грузинская мечта» намеревается принять закон против ЛГБТ-пропаганды и псевдолиберальных ценностей. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у пользователей соцсетей, что, по их мнению, означает понятие «псевдолиберальные ценности» и как они себе представляют действие в Грузии таких норм.

Гоча: Что такое псевдолиберальные пропаганда и ценности, как мне кажется, не понимают даже те, кто пытается принять этот закон. Поставили приставку «псевдо-», чтобы как-то оправдать свою инициативу – очередную попытку продвинуть непонятный закон. Для чего он вообще нужен? В стране не считается незаконным ЛГБТ-сообщество, как и либерализм, и даже псевдолиберализм. Что они пытаются запретить – вещи, которые не считают незаконными?! Пускай запретят пропаганду криминала и терроризма – это было бы понятно, поскольку это в Грузии незаконно. А темы ЛГБТ и либерализма никогда никакого вреда не наносили государству за весь период его существования, они не запрещены в Грузии.

Тако: Очень интересно, что такое псевдолиберальные ценности. У меня не спрашивайте, я этого не знаю, да и думаю, что представители «Грузинской мечты» все равно эту фразу на свой лад переводят. Говорят и об ЛГБТ-пропаганде, вот только я не понимаю, где в Грузии они сталкивались с такой пропагандой. Что они вообще имеют в виду? Если кто-то поставит спектакль или снимет фильм, в котором будет персонаж нетрадиционной ориентации, они назовут это пропагандой и выпишут людям штраф? Или, может, они запретят нам проводить вечера, на которые могут прийти наши друзья-геи? Это будет считаться пропагандой? Они просто опять пытаются перекрыть основные проблемы псевдотемами. Права человека должны оставаться свободными и неприкасаемыми.

Бесо: Я считаю, что в Грузии должна быть запрещена демонстрация, так сказать, реклама псевдолиберальных ценностей. Это такие темы, как однополые браки и смена пола в документах и не только, любая ЛГБТ-пропаганда. Молодые люди и дети не должны на себе испытывать давление тех, кто считает правильным навязывать свое подобное мнение. Будто указывать в документах, что ты женщина – это нормально, несмотря на то, что ты мужчина и у тебя нет ничего от женщины. Чтобы дети этого не разделяли.

Лука: Я даже не знаю, что это, и не могу понять, какие псевдолиберальные ценности они хотят запретить. Речь идет об ЛГБТ-пропаганде, наверное, это ведь излюбленная тема «Грузинской мечты». Если они действительно пойдут на такой шаг и запретят в стране ЛГБТ-пропаганду на законодательном уровне, то это будет очередным ударом по правам человека в стране. Во-первых, они тем самым поощряют гомофобные группы, а также будут своих оппонентов и в целом несогласных с ними людьми обвинять в распространении ЛГБТ-пропаганды и таким образом оказывать на них давление. Это как провалившийся закон «об иноагентах». Им ведь не важно, будет ли действительно кто-то говорить о псевдолиберальных ценностях. Стоит открыть рот, и они заявят, что кто-то нарушает это закон.

Лика: Я не считаю, что сегодня существует необходимость принимать подобные законы. В стране множество других, более серьезных проблем – педофилия, например, на которую власти должны обратить пристальное внимание. Что касается псевдолиберальных ценностей, я не думаю, что сегодня кто-то в Грузии путает, все называют маму – мамой, отца – отцом. Мне кажется, они еще раз должны подумать над этим, поскольку все это больше похоже на популизм.

Ако: Я не знаю, что такое псевдолиберальные ценности и как это может относиться к Грузии. Наверно, имеется в виду ЛГБТ-пропаганда, однако и она в нашей стране не распространяется. Тут у представителей ЛГБТ-сообщества есть проблемы, о которых говорят СМИ и неправительственный сектор, однако это нельзя называть пропагандой. Обсуждение проблем не может быть пропагандой. Я бы посоветовал нашему парламенту лучше заняться делом, работать над реальными проблемами, а не выдумывать новые. Везде им мерещатся враги, каждый, кто не поддерживает их – это предатель Родины и радикал, принимают законы, чтобы все стали послушными и молчали. Так вот и выдвигают угодные только для себя законы, которые для нашей страны неактуальны.

Ника: Что значит псевдолиберальные ценности? Совершенно непонятно, что имеют в виду представители правящей партии. Что конкретно они хотят принять, кого они планируют защищать от псевдолиберальных ценностей и зачем? Утверждают, что ЛГБТ-пропаганда замучила народ, но кроме них в Грузии на эти темы никто не говорит. Они так часто упоминают фразу «ЛГБТ-пропаганда», что сами больше всего занимаются ею. Они не объясняют, какую опасность эта пропаганда несет людям. Сотни лет в нашей стране люди жили без этих непонятных законов, почему сейчас возникла какая-то непонятная угроза непонятно для кого? Термин «псевдолиберальный» в действительности ничего не означает.

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