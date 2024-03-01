Нечистоплотным предвыборным пиар-шагом, ставящим под удар права человека в стране, назвали оппоненты власти ее новую инициативу – принять закон против ЛГБТ-пропаганды и псевдолиберальных ценностей. Об этом решении политсовета «Грузинской мечты» накануне сообщил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. А сегодня он уж обвинил в ЛГБТ-пропаганде всех критиков инициативы из оппозиции и гражданского сектора.

Негативная реакция правозащитников и оппонентов власти в отношении инициативы «Грузинской мечты» принять закон «о запрете ЛГБТ-пропаганды» не заставила себя долго ждать. Накануне, после позднего заседания политсовета лидер парламентского большинства и исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе сообщил, что его соратники намерены законодательно защитить общество от ЛГБТ-пропаганды и распространения «псевдолиберальных ценностей». При этом Мдинарадзе сокрушался, что в некоторых странах детям запрещают называть родителей мамой и папой, что у родителей есть право не указывать пол при рождении своих детей. А уже сегодня Мамука Мдинарадзе, изучив реакцию критиков в СМИ и соцсети, обвинил всех в пособничестве ЛГБТ-пропаганде. При этом он ссылался на утверждения, исследования и статистику, не называя ни стран, ни организаций, примеры которых подтвердили бы, что «масштабы ЛГБТ-пропаганды» могут стать угрозой для страны.

«В прошлом и позапрошлом году в официальных структурах, я имею в виду наши дружественные страны, не было оговорок на запрет использования таких слов, как «мама» и «папа», «дочь», «сын» и так далее, а теперь они появились», – с тревогой в голосе сказал Мдинарадзе и продолжал:

«Когда мы стоим перед такими вызовами, когда ЛГБТ-пропаганда становится все массовой, и приобретает еще большие масштабы, мы именно сейчас, пропорционально вызовам, правильно решили начать работу над законопроектом, который обеспечит, с одной стороны – защиту от этой псевдолиберальной пропаганды, а с другой стороны – не уменьшит и не ограничит права тех людей, которые следуют нетрадиционным правилам жизни, напротив, усилит защиту их прав».

И все для того, чтобы «вот так принципиально защитить наше будущее поколение от вредных влияний, которые приносит эта пропаганда».

Мдинарадзе отметал все критические вопросы журналистов о том, не обернется ли эта инициатива ограничением прав человека? Или, как это было при попытке принятия аналогичного российскому закона «Об иноагентах», не повредит ли этот будущий закон началу диалога с Брюсселем о вхождении Грузии в ЕС? Такое предположение высказывали накануне некоторые правозащитники и оппозиционеры. Мдинарадзе не без пафоса решил сыграть на патриотических чувствах:

«Грузинские мужчина и женщина, граждане Грузии, никогда не отступят от правды, не откажутся от национальной идентичности и традиций взамен на европейство». И там же добавил: «Не думаю, что наши европейские друзья так поставят вопрос: «или Европа, или ЛГБТ-пропаганда».

Опасения парламентского большинства уже разделил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, пообещав содействие правительства в случае необходимости, но главное, отметил он, законопроект должен быть составлен с учетом всех конституционных норм по защите прав человека.

Это обещал и депутат «Силы народа» из парламентского большинства Гурам Мачарашвили, одни из авторов и инициаторов еще одного скандального законопроекта «Об иноагентах», вызвавшего в марте прошлого года масштабные акции протеста. На этот раз депутат Мачарашвили, прославившийся как один из ярых антизападников, такой протестной волны не ждет:

«Я не жду острой реакций, не думаю, что в Грузии найдется какая-нибудь часть общества, которая публично заявит, что является сторонником ЛГБТ-пропаганды в Грузии. Кто такое скажет, тот окажется в меньшинстве, чьи права, чьи права, конечно, должны быть защищены, и мы это сделаем. Но благодаря этому закону мы еще раз проучим этих наших псевдолибералов, (докажем), что защита прав человека – одно, а ЛГБТ-пропаганда – другое».

Партия Мачарашвили о необходимости принять новый закон заговорила 26 февраля, опираясь на публикацию New York Post. В распоряжении издания оказалось заметка госсекретаря Энтони Блинкена к сотрудникам Госдепа. В ней Блинкен призывает своих коллег в Госдепартаменте использовать «гендерно-нейтральные формулировки, когда это возможно», чтобы «продемонстрировать уважение и избежать недоразумений». Он также предложил сотрудникам указывать предпочтительные местоимения в электронных письмах и при представлении на собраниях.

Депутаты «Силы народа» сочли это неопровержимым доказательством того, что угроза ЛГБТ-пропаганды исходит из Госдепа США, и что скоро все это будет навязываться и Грузии. Спикер Шалва Папуашвили в тот же день подхватил идею. 26 февраля он хотя и сказал для формальности, что у каждой страны свои правила, но закономерным посчитал предположить:

«Само собой ожидаемо, что в скором времени в Грузии тоже появятся активисты, которые скажут нам, что монумент «Мать-Грузия» больше не должен так называться».

Тому, что депутаты правящей силы придали такое значение письму Блинкена к своим сотрудникам, искренне удивилась посол США Робин Данниган 28 февраля, когда предстала перед парламентом с докладом.

«Это не связано с Грузией. Что касается языка (гендерно-нейтральной формулировки), в грузинском языке тоже нет местоимений, обозначающих пол, гендер. Думаю, это интересно. Я – гордая мать, сестра, жена, и думаю, каждый должен использовать те формулировки, которые проявляют уважение к другим», – цитирует слова посла IPN.

Примечательно, что и в своей публичной речи в парламенте, посол Данниган, обращаясь к депутатам, продемонстрировала свои консервативные семейные ценности, и заявила, что не может не сказать, что быть послом в Грузии – это величайшая честь в ее жизни:

«Причина в том, что величайшая честь для меня – быть женой моего мужа на протяжении 31 года и матерью двоих наших детей. Но представлять президента Байдена и США в этой потрясающей стране, безусловно, является одной из самых высоких наград в моей жизни».

Эти слова, которыми завершила свое выступление Данниган, депутаты тогда встретили аплодисментами.

Но, по все видимости, заверения посла о планах правительства США помогать Грузии, в том числе финансово и в сохранении культурно-исторического наследия, парламентское большинство не убедили.

Депутат из «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, критикуя инициативу партии власти заявил:

«Я эту инициативу назвал бы инициативой отчаявшихся фарисеев. Приближаются выборы, им понадобились голоса прихожан церкви, и они стали утверждать, что они такие праведные. А что они на самом деле сделали для того, что за 12 лет их правления жизнь в стране шла по правилам истинной веры? Что они сделали для того, чтобы, если и есть такие вызовы, система образования встретила это подготовленной? Ничего».

Политолог, директор Центра европейских исследований Фонда Рондели (GFSIS) Каха Гоголашвили тоже считает, что инициатива правящей партии продиктована желанием угодить в том числе и избирателям ультра-радикального толка:

«Абсолютный абсурд в Грузии принимать закон о запрещении ЛГБТ-пропаганды. Будто ЛГБТ-активисты у нас прямо лезут в семьи и угрожают испортить всех детей и тому подобное. Это все надуманные проблемы, но с помощью этих выдуманных проблем они создают себе потенциальных сторонников. У «Грузинской мечты» свои главные приоритеты – это как-нибудь собрать как можно больше голосов, то есть переманить на свою сторону как можно большую часть населения перед выборами».

Выполнение девяти рекомендации ЕС и все вопросы, направленные на европейскую интеграцию, властям нужны настолько, насколько они помогут им в привлечении большего количества избирателей, продолжает Гоголашвили, напоминая, что 85% населения – за евроинтеграцию, и столько же считает себя частью православной церкви.

«Поэтому власти с одной стороны стараются показать, что они проевропейские, а с другой стороны играют на совсем других чувствах населения. Они хотят интегрироваться в ЕС на своих условиях, доказывая, что не поступятся грузинскими моральными ценностями, и наши традиции не будут забыты. Как будто в ЕС только над тем и работают, чтобы уничтожить традиции малых народов, малых государств, таких как Грузия, и как будто ЕС создает какую-то угрозу», – возмущается Каха Гоголашвили.

Новый законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды «Грузинская мечта» собирается вынести на обсуждение в парламенте через две недели.

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