В Тбилиси состоится презентация книги «Голубой»

«Творческий Коллектив Спектр» (Creative Collective Spectrum) согласился на предложение Adjara Group использовать их пространство для презентации книги «Голубой – квир-история в грузинском искусстве». В сообщении, опубликованном на странице Creative Collective Spectrum в соцсети Facebook отмечено, что презентация книги состоится сегодня, 6 марта, в 19:30, в художественном пространстве на территории выставочного пространства «Артарея».

Как отмечает «Творческий Коллектив Спектр», для организаторов мероприятия было принципиально важно, чтобы оно прошло в запланированное время в стенах художественной институции.

«Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить пространства и организации, которые выразили готовность поддержать нас в критический момент после нашего объявления. На это заявление отреагировали и представители Adjara Group, которые выступили с инициативой самостоятельно выделить художественное пространство «Артареи» и позаботятся о его оснащении, чтобы можно было провести запланированные мероприятия вовремя и безопасно», — заявляет Creative Collective Spectrum.

Организаторы мероприятия отмечают, что «в условиях роста популистской гомофобной риторики и давления со стороны системы» важно провести презентацию книги и «не допустить прецедента, когда искусство подвергается цензуре».

«Радует тот факт, что в нашем обществе, как это еще раз выяснилось, многие группы и отдельные лица, местные и международные акторы, готовы не допустить подавления критического голоса», — говорится в сообщении.

4 марта, в Creative Collective Spectrum заявили, что им отказали в презентации книги «по абсурдным причинам». Руководитель Тбилисского музея фотографии и мультимедиа Нестан Нижарадзе сообщила, что провести мероприятие не получится «из-за невозможности обеспечить меры безопасности в строительном блоке».

Музей арендует выставочный зал в отеле «Стамба», и это здание принадлежит Adjara Group. 5 марта в компании заявили, что бронирование мероприятий в этом пространстве не входит в их компетенцию. Позже Adjara Group предложила авторам проекта пространство на территории «Артареи».

Книга «Голубой» - идея художников современного искусства Давида Апакидзе и Уты Бекая. В ней объединено более 100 произведений, сохраненных грузинскими художниками с начала XX века, и текстов, написанных специально для этой книги. Издание в хронологическом порядке рассматривает творческие эпохи и собирает в один рассказ причудливые образы грузинского искусства.