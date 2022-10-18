Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал очень тяжелым фактом встречи бывшего министра юстиции Грузии, а ныне помощника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили с представителями Совета Европы. Кроме того, что экс-министр правительства времен Михаила Саакашвили заочно осужден в Грузии за ряд преступлений, у партии власти есть претензии к Парламентской Ассамблее этой организации и по вопросам, касающимся самого Михаила Саакашвили.

Недружественным шагом со стороны Украины, который бросает тень на имидж Совета Европы, назвали в «Грузинской мечте» появление бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили в стенах европейской организации, символизирующей защиту прав человека, – именно так выразился один из депутатов партии власти Георгий Хелашвили.

Зураб Адеишвили в качестве помощника сопровождал украинского генпрокурора Андрея Костина, когда тот находился в Совете Европы в Страсбурге с 14 по 17 октября. «В центре обсуждения была поддержка Советом Европы прокуратуры Украины в контексте военной агрессии Российской Федерации против Украины», – гласит твит Совета Европы.

Зураб Адеишвили – символ «уродливой системы прошлых лет», напомнил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, не скрывая обиды на то, что этого не учитывают в Киеве:

«Все эти годы нас с украинской властью связывают односторонняя дружба и солидарность, односторонний учет интересов, что очень тяжело и для нас абсолютно неприемлемо. Он (Адеишвили) не только обвинен и осужден по конкретным преступлениям. На протяжении многих прошлых лет он создавал самую уродливую систему репрессий в мире. Когда такой человек, который попирал права людей, создавал репрессивную машину, рэкетировал бизнес, посещает международные структуры от имени украинской власти, – это очень тяжелое явление. Но что поделать, наша односторонняя дружба продолжится».

После смены власти в Грузии в 2012 году Зурабу Адеишвили предъявили несколько обвинений. По делу о банкротстве «Карту банка» суд заочно приговорил Адеишвили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, по делу телекомпании «Иберия» – к двум годам лишения свободы (срок сокращен на четверть – до года и 6 месяцев), по делу о незаконном изъятии винного завода «Акура» в городе Телави – к двум годам.

В 2015 году Адеишвили получил в Румынии политическое убежище, а в прошлом году отказался от гражданства Грузии. В последние годы он занимал различные должности в правительстве Украины, а ныне консультирует украинские власти. Уголовное преследование на родине он называет политически мотивированным. Этим же объясняет и изъятие его имени из списка лиц, разыскиваемых Интерполом.

«Формально меня обвиняли в том, что нарушались права заключенных, но дело в том, что пенитенциарная система Грузии не входит в систему Министерства юстиции, которое я возглавлял», – заявил Адеишвили в интервью украинскому порталу «Главком» в 2015-м.

Об этом напоминали сегодня и в «Нацдвижении», отмечая, что Адеишвили – профессионал высокого класса, и, в отличие от грузинских властей, это ценят украинские.

Но в бывшей партии власти темой для политических заявлений на сегодняшнем пленарном заседании стал другой вопрос, связанный с резолюцией ПАСЕ, принятой на прошлой неделе. Документ осуждает российскую агрессию в Украине. В нем содержится призыв к российским властям об отводе войск из Украины, Грузии и Молдовы. А в виде поправки есть призыв об освобождении гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили как одного из политических оппонентов российского президента Владимира Путина.

Именно из-за этой поправки представители «Грузинской мечты» отказались участвовать в голосовании в ПАСЕ, что депутатами «Нацдвижения» было расценено как предательство. Депутат Эка Херхеулидзе вновь стала убеждать партию власти в том, что Саакашвили – политзаключенный:

«У нас, у всех патриотов, заветная мечта: чтобы российская оккупационная армия покинула территорию нашей страны. Вы могли за это проголосовать, но этого не сделали из-за того, что там содержались имя и фамилия Михаила Саакашвили. Тут Ираклий Чиковани спрашивал, является ли Саакашвили политзаключенным. Да, батоно Ираклий, и об этом говорит весь западный мир, а не только «Национальное движение».

Эка Херхеулидзе полемизировала с депутатом от партии власти Ираклием Чиковани, который возглавляет парламентскую делегацию в ПАСЕ. Однако в тот день он отсутствовал, поскольку участвовал в Берлине в конгрессе европейских социал-демократов. Чиковани напомнил, что грузинская делегация на всех площадках, в том числе ПАСЕ, поддержала около 400 резолюций и документов, осуждающих российскую агрессию в Украине, поэтому власти не принимают обвинения оппонентов в отсутствии солидарности с Киевом.

Депутаты партии власти утверждали, что регламент ПАСЕ не учитывает частичное голосование по резолюции. Это когда голосуешь «за» основной текст, но фиксируешь отрицательный ответ на поправку. Так поступил оппозиционный депутат от партии «Граждане» Леван Иоселиани, убежденный в том, что Михаил Саакашвили не является политзаключенным. Когда споры по регламенту ПАСЕ вошли в тупик, слово взял спикер парламента Шалва Папуашвили. Напомнив, что бывший президент помиловал виновников в смерти банкира Сандро Гиргвлиани, а также осужден по другим делам, он пояснил:

«Резолюция, в которой будет написано, что человек, покрывавший убийц Сандро Гиргвлиани, человек, который распорядился избить депутата парламента Валерия Гелашвили, якобы узник Путина, – это прямое нападение на грузинское государство. Конечно, такой резолюции с моей стороны, как и со стороны всей «Грузинской мечты», поддержки не будет».

Депутаты партии власти аплодисментами встретили напоминание спикера о том, что в свое время, в 2008 году, «Национальное движение» поддержало резолюцию, в которой грузинские военные были представлены не в лучшем свете и где говорилось о том, «что августовскую войну спровоцировала грузинская сторона». В ответ на это депутаты от «Нацдвижения» обвинили власти в неправильной интерпретации той резолюции.