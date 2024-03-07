Президент Исландии в Тбилиси принял участие в конференции по безопасности

Президент Исландии в рамках визита в Грузию принял участие в конференции по безопасности, прошедшей в грузинском Фонде стратегических и международных исследований. Во время своего выступления Гудни Йоханнессон отметил, что хотя Исландия находится далеко от других европейских стран, исторический опыт подсказывает, что продолжающаяся война в Европе также влияет на нее, а безопасность острова зависит от сохранности и безопасности других стран.

«Вчера я посетил село Одзиси, которое находится недалеко от административной границы, недалеко от линии, которую я не мог пересечь, хотя по другую сторону линии находилась территория Грузии. Это немного отличается от ситуации на моем острове, который находится в Атлантическом океане – у нас нет армии, у нас нет непосредственного соседа, который угрожает нам насилием и войной. Могу ли я порекомендовать этот опыт? Будьте без соседей, тогда вы будете свободны – это хороший совет из Исландии? Это спорно!» – заявил президент Исландии.

В ходе продолжающейся войны России против Украины «свобода во всей Европе находится под угрозой», отметил Йоханнессон.

«У нас нет армии, на исландской земле не было войны со времен гражданской войны в тринадцатом веке, и даже тогда мы воевали, бросая камни друг в друга. Мы часто слышим от автократов, что честь страны должна быть сохранена и это все, что имеет значение, но, если задуматься, достоинство и честь не имеют ничего общего с силой и насилием. Давайте поговорим о достоинстве и чести, когда вы строите больницы и школы, когда позволяете людям жить лучше и счастливее, когда меньше коррупции и больше прав человека, когда вашим намерением является мир и процветание, а не война и борьба. Это настоящая честь и достоинство и, может быть, это простор для нас, малых государств», – добавил он.

В Грузии президент Исландии уже провел встречи с президентом, премьер-министром и спикером парламента Грузии, а 6 марта вместе с госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани посетил село Одзиси, расположенное у разделительной линии.

«Это красивейшая часть красивейшей страны, и у людей здесь должна быть возможность свободно передвигаться и сосуществовать. Мой сегодняшний визит может нести несколько символическую нагрузку, могу сказать, что мы не должны смиряться с существованием подобной ситуации. Необходимо найти выход, и международное сообщество должно осознать свои обязательства», — заявил президент Исландии Гудни Йоханнессон.