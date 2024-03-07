Как известно, современный мир вступил в эпоху растущей нестабильности, контуры которой пока не совсем ясны. Что будет завтра-послезавтра? Никто не может дать конкретный ответ, но с высоты сегодняшнего положения ясно, что ничего хорошего. Возможно, все будет очень плохо, но пока неясно, как именно.

Очевидно, что западный мир не сумел пройти украинский тест и показал всему миру свои слабости – в первую очередь в военном отношении и в том, что касается оперативности и смелости принятия решений. Соединенные Штаты стоят на пороге самого большого вызова в своей новейшей истории – приходу к власти человека, готового сдать Украину на съедение Путину, и говорящего о себе в терминологии «моя неповторимая мудрость».

Европа напряглась: конец войны в Украине затягивается, но тем не менее он настанет, и никто не знает, что будет дальше. Если Вашингтон самоустранится от европейских дел, то в Кремле откроют самую большую и самую дорогую бутылку шампанского из всех возможных, а на следующий день начнут тестировать Европу.

А еще Ближний Восток в тупике, выхода из которого не видно, а еще Китай плохо смотрит на Тайвань, а еще Иран наращивает давление. В Европе дебаты, попытки противостоять возможной агрессии Путина, а еще инфляция, стагнация, перманентный миграционный кризис.

Но есть страна, находящаяся на одном из самых опасных мировых перекрестков, где сходятся интересы крупных империй, которая ведет себя так, будто ничего из этого ее не касается. И как вы поняли, страна эта – Грузия.

Лояльная Грузия нужна России вовсе не для того, чтоб россияне могли летать через Кутаиси в Париж, – это несущественная мелочь для Москвы. А вот что по-настоящему важно – это прямой железнодорожный маршрут до Ирана

Ну хорошо, понятно, что спокойствие и состояние пофигизма выглядят вполне естественно, скажем, в Латинской Америке, которой реально ничего не грозит. Но Грузия не находится в Латинской Америке. Она является первым кандидатом на особое внимание со стороны Путина, когда война в Украине в той или иной форме затихнет или закончится. Лояльная Грузия нужна России вовсе не для того, чтоб россияне могли летать через Кутаиси в Париж, – это несущественная мелочь для Москвы.

А вот что по-настоящему важно – это прямой железнодорожный маршрут до Ирана, идеальный коридор, без сложной логистики, без пересадок и перегрузок. Загрузил «Шахеды» в Тегеране на железнодорожные контейнеры – и через 3-4 дня они в Москве.

Маршрут, на который Грузия упорно не дает добро... А еще именно Грузия является транспортным горлышком бутылки, которое позволяет Азербайджану, Армении и странам Центральной Азии иметь независимый канал доступа к открытому миру. Посадите свою марионетку в Тбилиси – и независимость стран Южного Кавказа и Центральной Азии прикажет долго жить.

Сегодня на фоне войны в Украине все это выглядит второстепенно, но война когда-то закончится, и прежде чем идти на Балтию и Центральную Европу, Путин с высокой долей вероятности вознамерится укрепить тылы. В общем, дела у нас не очень хорошо, как ни посмотри. Но кажется, что никто об этом не думает.

Страна находится в каком-то оглушенном состоянии веселья. Как будто все вместе выпили успокоительное, но оно оказалось сильнее, чем предполагали, и действует дольше.

Грузия напоминает мне человека, который через неделю отправится на фронт, но у него еще есть эта неделя, и он, понимая, что может не вернуться, веселится без оглядки

Грузия напоминает мне человека, который через неделю отправится на фронт, но у него еще есть эта неделя, и он, понимая, что может не вернуться, веселится без оглядки. Гори все синим пламенем, завтра – хоть потоп, а сегодня – гуляем до утра.

Грузия наслаждается наконец-то пришедшей стабильностью и долгим миром. Время от времени это спокойствие прерывается политическими скандалами и уличными выступлениями, иногда очень активными и яростными. Но – мы ведь гибридная страна, совмещающая в себе черты как авторитаризма, так и демократии. А какая демократия без драк с полицией, водометов и перцового газа в глаза? Нормально, живая страна, живой политический процесс, так все и должно быть.

Пьянящее чувство свободы и спокойствия в океане страстей не затмевают даже экономические трудности: неприлично высокие цены, выше, чем в России, Турции, Польше и Чехии, низкие доходы и большая миграция. В конце концов, все это не смертельно, и такого рода проблемы сегодня есть почти у всех и почти везде.

Грузинское общество отгоняет от себя предательскую и время от времени закрадывающуюся мыслишку о том, что вся эта лепота с высокой долей вероятности накроется медным тазом через 2-3 года. Мы остались без союзников – от Запада никакого толка нет, Китай пока слишком далек, а его интересы в Грузии, в первую очередь логистические, пока не так масштабны, чтоб Тбилиси смог получить гарантии безопасности от Пекина.

На сегодняшний день данность состоит в том, что мы имеем психически неуравновешенного гигантского соседа, остановить которого некому

Если Грузия даст проект порта Анаклиа китайцам и они успеют ввести его в строй раньше, чем Путин посмотрит в нашу сторону, – возможно, степень незащищенности не будет настолько вопиющей, как сейчас, но все это гадание на кофейной гуще. На сегодняшний день данность состоит в том, что мы имеем психически неуравновешенного гигантского соседа, остановить которого некому.

Поразительно, но об этом не говорит даже оппозиция, которой, казалось бы, сам бог велел. Грузинская политика полностью сфокусировалась на внутренних мелких делишках. Вот например, сейчас нешуточные копья ломают на тему «ЛГБТ-пропаганды», которую «Грузинская мечта» собирается отменить.

Ребята, завтра могут отменить все ваше государство, что за ерундой вы тут занимаетесь – какие ЛГБТ, вы чего, вам делать больше нечего?

Правительственная пропаганда гласит: вооруженное сопротивление агрессору – это пустая трата времени и человеческих жизней, остановить Россию мы все равно не сможем. Что ж, о чем тогда говорить?

Грузия ни к чему такому не готовится. На армию все плевать хотели, она полностью деморализована, и, случись что, завтра даже не выстрелит. Правительственная пропаганда гласит: вооруженное сопротивление агрессору – это пустая трата времени и человеческих жизней, остановить Россию мы все равно не сможем. Что ж, о чем тогда говорить? Вы что, войны хотите?

Никто не укрепляет армию, не перевооружает ее, не объявляет дополнительный набор добровольцев, никто не роет никаких окопов, блиндажей и прочих укреплений, вокруг Тбилиси не вырыта ни одна яма... Никто об этом даже не думает. «Зачем, какой в этом смысл?» – гласит логика «Грузинской мечты». С Россией нам в любом случае не справиться. Только народу больше потеряем, и разрушений будет больше, чем могло бы быть.

Да и зачем об этом вообще думать? Ведь не факт, что это случится, а если и случится – то не сегодня, и, вероятно, не завтра. Вот когда случится – тогда и будем думать, что делать… А пока – наслаждайтесь тишиной, может, это последние часы...

Возможно, завтра нас всех разорвет ракетным ударом. Но это будет завтра. А пока – гуляем до утра.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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