На фоне войны в Украине Европейский союз принял решение о полном реформировании своей обороны. Среди приоритетов – военная промышленность и унификация вооружений. В Брюсселе признают: российская агрессия показала, что Европа нуждается в пересмотре стратегий и усилении армий содружества. Москва между тем пытается абстрагироваться от новых обвинений Международного уголовного суда. Ордера на арест сразу двух высокопоставленных военных по подозрению в военных преступлениях в Украине – серьезный удар по позициям России на международной арене. Вслед за Владимиром Путиным и детским омбудсменом в список преследуемых Гаагским судом попали начальник дальней авиации РФ и командующий Черноморским флотом.

Евросоюз переходит на военные рельсы. Полтора миллиарда евро будет выделено на укрепление оборонной промышленности с 2025 по 2027 год. Среди целей – повышение конкурентоспособности технологической и промышленной базы европейского ВПК, чтобы «отреагировать на изменения в парадигме европейской безопасности», в том числе с учетом возможного возвращения к власти в США Дональда Трампа и его намерения пересмотреть обязательства Вашингтона в отношении защиты европейских союзников.

«Нам необходимо обеспечить правильный трансатлантический баланс, независимо от динамики выборов в США. Мы должны взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, сохраняя, конечно, полную приверженность нашему альянсу НАТО», – заявила вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

План предусматривает совместное финансирование и заказ вооружений, модернизацию военно-промышленного комплекса ЕС, а также другие меры по укреплению оборонных компаний. В частности, планируется увеличение инвестиций и повышение оперативности производства, а также впервые ЕС намерен каталогизировать все имеющиеся у стран содружества вооружения. При этом одним из пунктов амбициозной программы указано сотрудничество с Украиной и развитие промышленной и технологической базы украинского оборонного сектора.

«Оборонные бюджеты во всех государствах-членах ЕС резко растут, поэтому мы должны изменить способ их расходования. Поскольку мы хотим инвестировать больше, мы должны инвестировать лучше, что в значительной степени означает инвестирование вместе и инвестирование в европейском масштабе. Это послание и набор инструментов – пакет, который мы представляем сегодня. Чтобы мы могли перейти от режима реагирования на кризис к режиму структурной оборонной готовности, при этом тесно вовлекая Украину», – отметила Маргрет Вестагер.

В рамках новой стратегии странам ЕС предлагается закупить совместными усилиями по крайней мере 40% необходимого оборудования до 2030 года и добиться того, чтобы к концу текущего десятилетия объем оборонной торговли внутри ЕС составлял не менее 35% стоимости всего оборонного рынка Евросоюза. Еще одним новшеством будет приоритет европейских компаний на тендерах по закупкам вооружений в кризисные времена. Сейчас страны ЕС, по данным французской газеты Le Monde, предпочитают делать военные закупки за пределами континента:

«С 2022 года 75% закупок вооружений и военной техники пришлось на неевропейские фирмы, при этом 68% – на американские компании».

Отныне европейцы намерены довести долю закупок в Европе хотя бы до 50% к обозначенному сроку, а к 2035 году увеличить объемы до 60%.

Эксперты отмечают: за более чем 30 лет, которые прошли с развала СССР, военная промышленность Европы сильно сократилась, в первую очередь из-за отсутствия заказов от министерств обороны. Европейский ВПК постепенно стал ориентироваться на экспорт, а его возможности массового производства вооружений уменьшились в разы.

Российское вторжение в Украину показало, что Европа не в состоянии поддерживать интенсивные боевые действия поставками техники и боеприпасов ВСУ, не говоря уже о гипотетической возможности перерастания конфликта в полноценную войну между Россией и Западом.

«Может быть, вы помните, что два года назад, представляя стратегический компас, я сказал: «Европа в опасности». Что ж, извините, я был прав. Европа была в опасности и находится в еще большей опасности. Мир – это больше не является данностью, к сожалению, война идет у наших границ. А агрессия России породила ощущение безотлагательности наращивания нашего потенциала оборонной промышленности. Европейский Союз не является военным альянсом, но договоры направлены на создание общей политики безопасности и обороны. И частью этой оборонной политики является наличие хорошей, достаточной и эффективной промышленной базы», – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Война в Украине показала: даже при наличии средств, выделенных на оборонные цели, европейский ВПК нуждается в серьезной структурной реформе. Заводы нуждаются в модернизации, а система закупок – в унификации, так как каждая из стран ЕС организовывала свои вооруженные силы лишь с небольшой оглядкой на планы обороны Североатлантического альянса. Теперь эти инструменты необходимо создавать с нуля, повышая роль общеевропейских институтов в области военной промышленности.

«Полтора миллиарда – это не такие уж большие деньги, когда речь идет об оборонной промышленности, но они все равно могут стать стимулом, бонусом, тем, что заставит государства-члены объединиться. Потому что реальное финансирование укрепления обороны исходит от государств-членов. И что мы можем сделать, так это обеспечить, чтобы эти средства расходовались более эффективным образом, чтобы мы получали большую отдачу от денег, и чтобы больше, условно говоря, тратилось на Европу. Я думаю, что именно такая перспектива у нас здесь, а учитывая войну на наших границах – если не сейчас, то когда?» – считает вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

Мобилизацию ресурсов ЕС в оборонной сфере приветствовали в Париже. Президент Франции Эмманюэль Макрон, ранее подвергшийся критике за предположение о возможной отправке военного контингента в Украину, считает, что пришло время посмотреть правде в глаза: Европа находится перед лицом реальной, а не гипотетической угрозы возвращения войны на ее территорию:

«Было важно это сделать, потому что мы все должны осознавать, что эта война затрагивает нас. И мы никогда не хотим видеть вещи такими, какие они есть, но мы должны осознать. Мы повторяем вот уже два года, что война возвращается на европейскую землю. Мы видим масштабы уже поставленных в Украину вооружений. Так это наша война или не наша война? Можем ли мы отвернуться и подумать, что все может продолжаться как было? Я так не думаю. Итак, это стратегический прорыв, к которому я призывал и который я полностью принимаю».

При этом ЕС намерен не только защищаться перед лицом российской агрессии. Брюссель наряду с Вашингтоном и Лондоном намерен усилить давление на Москву и на политико-дипломатическом фронте.

На этом фоне решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордеров на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом России Сергея Кобылаша и Виктора Соколова по подозрению в военных преступлениях в Украине – серьезный удар по позициям Москвы на международной арене.

«Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. Эти ордера очень важны. Посыл ясен. Мы продолжим расследование в Украине. И мы без колебаний подадим новые заявления, если и когда доказательства потребуют от нас этого», – заявил главный прокурор МУС Карим Хан.

Реакция Москвы не заставила себя долго ждать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что в Кремле не намерены признавать законность судебного преследования своих военачальников:

«Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение. Мы также знаем, что идут разные закрытые процессы, которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям».

Более резкие высказывания последовали от официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, указавшей на ничтожность выдвинутых обвинений и не стоящий внимания статус Международного уголовного суда:

«И Россия, и многие другие страны в этом так называемом суде не участвуют, и очередные вбросы – или выбросы, лучше, наверно, сказать – этого органа не имеют для нас никакой силы и являются юридически ничтожными. Я также хочу напомнить, что прокуроры и судьи МУС, которые участвовали в выдаче новых так называемых ордеров, уже находятся в международном розыске. Это решение было объявлено российскими правоохранительными органами, и мы призываем государства сотрудничать с Россией в деле их привлечения к ответственности. Исходя из этого нашего принципиального подхода, который не изменится, нужно и реагировать на новые, а я думаю, может быть, даже это будут не последние подобные заходы, провокации, при этом не имеющие никакой юридической силы».

Впрочем, несмотря на призывы Москвы, ни одна из стран мира никак не отреагировала на решение российских правоохранительных органов. А вот сам Владимир Путин, также подлежащий аресту по ордеру МУС с марта прошлого года, за все это время ни разу не посещал страны, подписавшие Римский статут. При этом как минимум в одном случае – с саммитом БРИКС в ЮАР, куда он до этого был официально приглашен, – сама принимающая сторона уговаривала его не приезжать. И Владимир Путин прислушался к уговорам.

Подписывайтесь на нас в соцсетях