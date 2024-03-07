Газета «Независимая Республика» пишет об одной из самых обсуждаемых тем в абхазском обществе – о проекте закона об иноагентах.

Если нынешняя власть таким образом хочет запугать общество, чтобы даже не думали говорить плохо о руководстве страны, то у нее это не получится

«Президент РА Аслан Бжания хочет внести в парламент закон о гражданах-иноагентах. Почему окружение президента молчит? Почему они не хотят убедить его, что этот закон принесет еще больший раскол в обществе? И идея, что надо объединить нацию в один кулак, просто не осуществится, она испарится. Вот и возникает вопрос – так где же истинные иноагенты, в НПО или среди чиновников во власти? Выходит, что любой наш гражданин, недовольный властью и тем более высказывающийся о ней нелестно, – иноагент? Если нынешняя власть таким образом хочет запугать общество, чтобы даже не думали говорить плохо о руководстве страны, то у нее это не получится. Значит, власть не знает свой народ, тем более тот, кто вышел с Победой в сентябре 1993 года», – пишет редактор газеты Юрий Кураскуа.

Автор публикации отмечает, что власть обречена, если пытается со своим народом действовать методами запугивания, подавления неоскорбительных высказываний и принятия для этого недолговечных законов.

«Сколько бы она ни вбрасывала в общество парадные (медийные) образы благополучия, в стране не будет благополучия, спокойствия, развития… Мы забываем, что нас, народа Абхазии, мало. А как аборигенной нации, абхазов, и того меньше. Принятие закона об иноагентах сократит нас еще. А напугать – не получится. Действительно, не 37-й год. Да и власть как таковая не длится вечно», – пишет Юрий Кураскуа.

* * *

Агентство «Апсныпресс» публикует обращение уполномоченного по правам ребенка Мактины Джинджолия к родителям в связи с высоким уровнем угрозы вовлечения детей в «опасные» для жизни и здоровья онлайн ресурсы.

«К сожалению, в нашем обществе присутствует высокий уровень угрозы вовлечения наших детей в «опасные» для их жизни и здоровья онлайн ресурсы. Поэтому мне бы хотелось обратиться именно к вам, ведь семья – это самые близкие и родные для ребенка люди, которые могут и должны заподозрить, если он нуждается в вашей помощи», – обращается к родителям Мактина Джинджолия.

С 2023 года аппарат уполномоченного по правам ребенка проводит в школах с учениками с 5 по 11 классы акцию «Как уберечь ребенка от опасных онлайн-игр». В рамках акции проводятся тематические классные часы, руководству школ передаются памятки, в которых перечисляются явные признаки того, что ребенок нуждается в поддержке и помощи.

Агентство уточняет, что с октября 2023 года по январь 2024 года в Абхазии наблюдался определенный спад активности опасных для неокрепшей психики детей ресурсов, но в последнее время они вновь активизировались.

* * *

Медиа-клуб «Апсны.Иахьа» сообщает, что единственный дом-интернат для престарелых людей работает уже 15 лет, он располагается в Сухуме. В настоящее время в нем проживает 46 человек. Дом рассчитан на 50 человек. У каждого постояльца свой сложный жизненный путь, большинство из них совсем одинокие, без детей и близких родственников, которые могли бы обеспечить им должный уход.

Директор дома-интерната Анна Кварчия в интервью «Апсны.Иахьа» рассказала, сколько в доме постояльцев, чем они любят заниматься и какой у них распорядок дня. По словам Кварчия, в доме-интернате проживают люди разных возрастов и национальностей:

В доме-интернате сегодня живут русские, армяне, абхазы, греки, один эстонец, татарин, совсем недавно к нам приехал казах

«Большинство людей русскоязычные, но в последнее время у нас появляются представители и других наций. В доме-интернате сегодня живут русские, армяне, абхазы, греки, один эстонец, татарин, совсем недавно к нам приехал казах».

Жители дома-интерната рассказали, что в свободное время они играют в домино и шахматы, смотрят телевизор, у них подключен интернет и есть возможность смотреть любые каналы.

Директор дома-интерната рассказала о помощи Минздрава Абхазии: «К нам в прошлом году поступил тяжелый больной с республиканской больницы, но мы не можем лечить таких больных, мы можем оказывать им первую помощь, а если не справляемся, отправляем в больницу. Нам необходим был концентратор кислорода, а аппарат дорогой, и мы обратились в Минздрав, и министр нам его выделил».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Мы не разглашаем имена авторов этой публикации из-за угрозы уголовного преследования по закону о нежелательных организациях в России

Подписывайтесь на нас в соцсетях