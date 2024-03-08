Нового главу Минздрава Грузии представят 11 марта

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назовет имя нового министра здравоохранения страны 11 марта, на заседании правительства. Как заявил журналистам лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, решение по данному вопросу уже принято.

«(Премьер) консультировался со многими людьми в партии, в том числе и с нами. Был сделан выбор между очень достойными людьми. Решение принято», — сказал Мдинарадзе.

По словам депутата, премьер объявит о еще двух кадровых назначениях. В частности, будет объявлено имя нового главы администрации правительства.

Напомним, что Зураб Азарашвили покинул должность министра здравоохранения Грузии 1 марта. Позже он опубликовал пост в соцсети, рассказав, в частности, о махинациях с медикаментами для больных онкологией и давлении со стороны фармацевтического бизнеса.

Кобахидзе заявил, что причиной отставки Азарашвили стали «проблемы в направлении управления и коммуникации», в которых он «убедился на примере Республиканской больницы».