Уже бывший министр здравоохранения Грузии рассказал в социальных сетях подробности своей отставки. В обширном посте он коснулся многих скандальных тем – в частности, махинаций с медикаментами для больных онкологией и давления со стороны фармацевтического бизнеса. Некоторые эксперты считают, что Зураб Азарашвили стал жертвой борьбы влиятельных кланов в окружении Иванишвили.

Бывший министр здравоохранения Зураб Азарашвили после ухода со своего поста опубликовал в соцсети обширный пост, в котором подвел итоги своей деятельности. Помимо прочего, экс-министр рассказал об оказываемом на него давлении со стороны влиятельных группировок.

«Все наши решения были направлены на долгосрочные результаты для страны, а не на однодневную пиар-активность. Я всегда думал, сколько же силы и правды стояло за нашей деятельностью, когда, несмотря на бизнес интересы влиятельных групп, я сохранял этот пост в течение двух лет, и только теперь покинул должность».

В качестве примера бывший министр привел манипуляции с миллионами лари, которые были выделены из бюджета для онкологических больных:

«Установление правильного онкологического диагноза и добросовестное назначение лекарств в соответствии с рекомендациями по-прежнему остаются главной проблемой для системы здравоохранения. Известны факты, когда из страны-посредника ввозились тысячи незарегистрированных онкологических препаратов сомнительного происхождения. К сожалению, в этой схеме могли участвовать не менее 60 врачей-онкологов, и на основании оформленной ими медицинской формы поступили миллионы запросов на финансирование как в министерстве, так и в муниципалитетах. А онкологическим больным были назначены лекарства неизвестного происхождения, и они их использовали».

В оппозиции считают, что признания чиновника открывают правду как о политике здравоохранения «Грузинской мечты», так и об открытом противостоянии команд бывшего и нового премьер-министра.

«К сожалению, становится традицией, что ушедшие в отставку министры начинают громко говорить о проблемах. В данном случае во время утверждения правительственной программы Ираклия Кобахидзе г-н Азарашвили еще был министром, но позже оказался не к месту, что является следствием вывода из игры команды Ираклия Гарибашвили. Это еще раз показывает, что между двумя Ираклиями существует определенная конфронтация. Однако неправильно делать акцент только на политике, когда речь идет о системе здравоохранения, это касается всех нас. Когда мы говорим об онкологических пациентах и фальшивых медикаментах, важно получить информацию о том, что происходит в связи с этим», – заявила независимый депутат Теона Акубардия.

Тина Хидашели, председатель организации «Гражданская идея», считает, что признания Азарашвили тянут на уголовное преступление, если министр знал об этом и рассказал только после своей отставки.

«Сейчас все онкологические больные, принимавшие какие-либо лекарства за последние два года, сидят и думают, что, возможно, они сами стали жертвами ситуации. Что касается бизнес-групп, то в этом нет ничего удивительного. Грузия – страна с небольшой экономикой, и у бизнеса больше возможностей шантажировать правительство. Если правительство не сможет справиться с проблемами, с которыми оно сталкивается, то, конечно, всегда будут попытки использовать это в своих интересах. Бывшему министру не следует говорить загадками, особенно когда он считает, что проиграл битву с теневым бизнесом. В данный момент Зураб Азарашвили совершает уголовное преступление, потому что он вызвал столько подозрений, что не сказал ничего конкретного, и если его заявление – правда, то это продолжающееся преступление, и чья-то жизнь находится в опасности даже сейчас».

А по мнению одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе, бывший министр здравоохранения защищает бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили и пишет под его диктовку.

«В этом письме он косвенно защищает Гарибашвили. Более того, он сначала опубликовал это письмо, которое тот ему продиктовал, потом стер, потом снова выложил, и так несколько раз. На самом деле идет процесс распределения финансов, влияния и должностей при дворе Иванишвили, но никак не решение проблем пациентов. Я не знаю, с какой мощной группировкой боролся Азарашвили, когда он 9 раз редактировал свой пост после ухода из министерства. И в чем проявилась его борьба? Стали ли граждане Грузии получать более качественную медицинскую помощь? Нет! Расширили ли вы свой финансовый пакет по каким-либо услугам? Нет! Доволен ли им медицинский персонал? Нет. Он выставил 700 человек за дверь ради бизнес-интересов по захвату территории Республиканской больницы. Иногда все смелы на слова. Они борются с ветряными мельницами, как Дон Кихот, но каковы результаты на самом деле?»

Судя по сегодняшнему примирительному тону премьер-министра Ираклия Кобахидзе, власти не намерены выносить сор из избы, предпочитая обсуждать затронутые бывшим министром проблемы в узком кругу:

«Мы продолжим работу над серьезными проблемами, на решении которых был сосредоточен Зураб Азарашвили. Лично я увидел проблему в коммуникации с этим человеком. Что касается борьбы с картельными сделками или подобными процессами, то она, безусловно, будет продолжена в том же режиме. Наше желание – сделать эту политику еще более эффективной».

В свою очередь, в оппозиции требуют допросить бывшего министра. Иначе, полагают критики власти, дело просто в интересах группировок, которые за счет здоровья граждан расхищают миллионы из бюджета.

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