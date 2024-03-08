МВД Грузии не комментирует слова россиянина о его похищении из Тбилиси

Россиянин Илькин Меликов утверждает, что в его похищении из Тбилиси в 2022 году и передаче российским силовикам участвовала грузинская полиция. Об этом он рассказал в письме родственникам, передает издание «Вот Так».

После того, как мужчина оказался в РФ, он находится в СИЗО, ему вменяют «участие в деятельности террористической организации "Нижневартовский джамаат"».

Меликов говорит, что 29 апреля 2022 года в 9 утра он ехал в Тбилиси из мечети на работу, когда по дороге его остановили несколько человек в гражданском и один в полицейской жилетке.

«Как я понял, это была криминальная полиция. Никто из них не представился, когда меня остановили», — рассказал он.

По словам Меликова, он показал остановившим его людям документы и ID-карту. Полицейские сообщили ему, что в этом районе у местного жителя украли технику (ноутбук, планшет и телефон), и Меликов якобы подходит под описание грабителя — «худой и с бородой». Они попросили Меликова показать загранпаспорт, который лежал у него дома:

«Сказали, пойдем посмотрим на загранник и привезем тебя обратно. Я согласился, мы сели в серебристую BMW третьей серии, кузов 46, четырехдверка. Доехали до дома. Полицейские сказали, что со мной зайдут во двор. Думал, подождут меня, пока вынесу паспорт, но они дальше зашли в дом, несмотря на мои возражения. Сфоткали паспорт и меня, сказали, мол, покажут потерпевшему на опознании. Начали обыскивать квартиру и собирать мои вещи, говорят: поедем в отдел на опознание и там обыщем сумку. Говорю им: зачем брать вещи, обыщите все здесь. Я достаю телефон, говорю, подождите, позвоню адвокату. У них чуть ли не паника началась. Начали скручивать руки и доставать из рук телефон, а потом заставили его выключить».

Меликов рассказал, что после выхода из дома полицейские надели на него наручники и сказали, что повезут его в отдел, который находится в тбилисском районе Дигоми, но вместо этого они уехали в сторону Мцхеты. В какой-то момент Меликова пересадили в другую машину («черная, марку не помню, кузов, как у Mercedes Vito»).

Меликов говорит, что уже на подъезде к «Верхнему Ларсу», когда увидел фуры с номерами 15-го региона (Северная Осетия), он уже окончательно понял, что его везут в Россию. На границе один из грузинских полицейских, который представился ему ранее как Георгий, отдал паспорт грузинскому пограничнику, рассказывает россиянин. Затем Меликова передали в Россию, пишет он в письме, после чего доставили в СИЗО-1. Меликов утверждает, что его заставили подписать бумагу о том, что он добровольно пересек границу с Россией.

По словам Меликова, пока грузинские полицейские везли его в машине, у них состоялся следующий диалог:

— У вас есть грузинский закон, вы же защищаете людей?!

— Грузия — свободная страна, мы защищаем права людей.

— Почему тогда нарушаете мои права?

— Ты же не гражданин Грузии.

Грузинская служба Радио Свобода обратилась за комментарием в МВД Грузии. Ведомство не стало комментировать информацию о вероятном похищении Илькина Меликова и сотрудничестве Тбилиси с российской стороной. Ранее журналисты задали вопрос на эту тему премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе. Он уверен, что эта информация не соответствует действительности.

Меликов бежал в Грузию после того, как в сентябре 2019 года был задержан в Нижневартовске и допрошен в качестве свидетеля по делу «Нижневартовского джамаата». Он рассказал, что в полиции ему надели на голову мешок, душили, били и угрожали подкинуть наркотики, но в итоге отпустили. В Грузии, по словам Меликова, он подал заявление о прошении убежища, но ему отказали.