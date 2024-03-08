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МВД Грузии не комментирует слова россиянина о его похищении из Тбилиси

Илькин Меликов
Илькин Меликов

Россиянин Илькин Меликов утверждает, что в его похищении из Тбилиси в 2022 году и передаче российским силовикам участвовала грузинская полиция. Об этом он рассказал в письме родственникам, передает издание «Вот Так».

После того, как мужчина оказался в РФ, он находится в СИЗО, ему вменяют «участие в деятельности террористической организации "Нижневартовский джамаат"».

Меликов говорит, что 29 апреля 2022 года в 9 утра он ехал в Тбилиси из мечети на работу, когда по дороге его остановили несколько человек в гражданском и один в полицейской жилетке.

«Как я понял, это была криминальная полиция. Никто из них не представился, когда меня остановили», — рассказал он.

По словам Меликова, он показал остановившим его людям документы и ID-карту. Полицейские сообщили ему, что в этом районе у местного жителя украли технику (ноутбук, планшет и телефон), и Меликов якобы подходит под описание грабителя — «худой и с бородой». Они попросили Меликова показать загранпаспорт, который лежал у него дома:

«Сказали, пойдем посмотрим на загранник и привезем тебя обратно. Я согласился, мы сели в серебристую BMW третьей серии, кузов 46, четырехдверка. Доехали до дома. Полицейские сказали, что со мной зайдут во двор. Думал, подождут меня, пока вынесу паспорт, но они дальше зашли в дом, несмотря на мои возражения. Сфоткали паспорт и меня, сказали, мол, покажут потерпевшему на опознании. Начали обыскивать квартиру и собирать мои вещи, говорят: поедем в отдел на опознание и там обыщем сумку. Говорю им: зачем брать вещи, обыщите все здесь. Я достаю телефон, говорю, подождите, позвоню адвокату. У них чуть ли не паника началась. Начали скручивать руки и доставать из рук телефон, а потом заставили его выключить».

Меликов рассказал, что после выхода из дома полицейские надели на него наручники и сказали, что повезут его в отдел, который находится в тбилисском районе Дигоми, но вместо этого они уехали в сторону Мцхеты. В какой-то момент Меликова пересадили в другую машину («черная, марку не помню, кузов, как у Mercedes Vito»).

Меликов говорит, что уже на подъезде к «Верхнему Ларсу», когда увидел фуры с номерами 15-го региона (Северная Осетия), он уже окончательно понял, что его везут в Россию. На границе один из грузинских полицейских, который представился ему ранее как Георгий, отдал паспорт грузинскому пограничнику, рассказывает россиянин. Затем Меликова передали в Россию, пишет он в письме, после чего доставили в СИЗО-1. Меликов утверждает, что его заставили подписать бумагу о том, что он добровольно пересек границу с Россией.

По словам Меликова, пока грузинские полицейские везли его в машине, у них состоялся следующий диалог:

У вас есть грузинский закон, вы же защищаете людей?!

Грузия свободная страна, мы защищаем права людей.

Почему тогда нарушаете мои права?

Ты же не гражданин Грузии.

Грузинская служба Радио Свобода обратилась за комментарием в МВД Грузии. Ведомство не стало комментировать информацию о вероятном похищении Илькина Меликова и сотрудничестве Тбилиси с российской стороной. Ранее журналисты задали вопрос на эту тему премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе. Он уверен, что эта информация не соответствует действительности.

Меликов бежал в Грузию после того, как в сентябре 2019 года был задержан в Нижневартовске и допрошен в качестве свидетеля по делу «Нижневартовского джамаата». Он рассказал, что в полиции ему надели на голову мешок, душили, били и угрожали подкинуть наркотики, но в итоге отпустили. В Грузии, по словам Меликова, он подал заявление о прошении убежища, но ему отказали.

  • В декабре 2023 года стало известно, что пропавший в Грузии активист Рафаил Шепелев нашёлся в российском СИЗО в Нижнем Тагиле. Ему предъявили обвинения по террористическим статьям. В правозащитном центре «Первый отдел» заявили, что «Шепелев стал жертвой провокации российских силовиков»: «Они обманом выманили его из Тбилиси в Цхинвальский регион, там — задержали, препроводили во Владикавказ, отправили под административный арест, во время которого предъявили обвинение по уголовному делу и избрали меру пресечения, а затем выслали по месту предварительного расследования уголовного дела в СИЗО «Нижний Тагил». По факту возможного исчезновения Шепелева в МВД Грузии было начато расследование по статье 143 Уголовного кодекса – «незаконное лишение свободы». Однако в ведомстве заявили, что указанное лицо «добровольно пересекло линию оккупации и направилось в глубь оккупированной территории».
  • В декабре 2023 года российского мобилизованного Дмитрия Сетракова, сбежавшего от войны в Армению, задержали российские власти. Тогда власти Армении это не комментировали, однако в интервью France 24 Никол Пашинян назвал это похищением. «Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории», – сказал Пашинян и предупредил о «последствиях», «если требования Еревана останутся без ответа».
  • Азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы похитили из Тбилиси 29 мая 2017 года, после чего 30 мая оказалось, что он арестован в Азербайджане. Мухтарлы уже много лет требует полного расследования его похищения из Грузии и утверждает, что к этой спецоперации причастны влиятельные грузинские высокопоставленные чиновники.

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