Сегодня в Абхазии праздничный выходной день – Международный женский день 8 марта. Это один из, так сказать, изначальных, а не добавленных выходных в календаре праздничных и памятных дат, принятом в республике Абхазия в послевоенном 1994 году. При этом он среди перекочевавших из советского календаря.

В том, советском календаре, напомним, сложилось совпадение: сперва 23 февраля, в день советской армии и флота, все поздравляли мужчин и мальчиков, а через две недели, 8 марта, поздравляли и одаривали уже женщин и девочек. Те же праздники остались и в Российской Федерации, просто первый стал называться Днем защитника Отечества. При этом многие историки в России возражали против сохранения празднования 23 февраля, говоря, что в 1918 году реально не было никакой победы русского оружия. Но возможно, что именно привычное в обществе удобство – поздравлять женщинам и мужчинам друг друга через две недели – и сыграло роль в том, что все осталось по-прежнему.

В независимой Абхазии не было и нет никакого официального праздника 23 февраля, хотя в быту по инерции многие женщины продолжали поздравлять в этот день мужчин, называя его мужским праздником. Потом, спустя годы, руководители республики начали поздравлять с этим днем сперва российских миротворцев, а потом и военнослужащих российской военной базы, а также жителей Абхазии, служивших в советской армии, и так далее. Но в этом году в поздравлении президента Абхазии не было даже никакого упоминания, что вообще-то это праздник другого государства, хотя и стратегического партнера. Просто «с Днем защитника Отечества вас, граждане Абхазии», и все. Любопытно, что возмутился этим в интернет-комментариях один из сторонников действующей власти: вообще-то в Абхазии день защитника Отечества – 11 октября, когда в 1993-м были созданы вооруженные силы Абхазии…

После сегодняшнего поздравления женщин Абхазии с Международным женским днём 8 марта от президента Аслана Бжания никаких критических замечаний не последовало. В поздравлении говорится:

«Вы делаете этот мир добрее и прекраснее, дарите жизнь, растите и воспитываете детей. На ваших хрупких плечах лежат нелегкие заботы, и вы справляетесь с ними мужественно и талантливо, оставаясь при этом женственными и очаровательными. Вы воплощение любви и заботы. Вы наравне с мужчинами несли тяготы и лишения войны. Без вашего подвига и самоотверженности не существовало бы сегодня независимого и суверенного Абхазского государства. В этот особенный день выражаем глубокую благодарность и уважение матерям, которые воспитывали доблестных защитников и защитниц Абхазии. Мы высоко ценим вашу личную силу, мудрость и преданность… Мы гордимся вами и обещаем всегда быть рядом, поддерживать вас и служить нашей независимой и прекрасной стране».

Но в последние годы в интернет-сообществе зачастую больше внимания привлекают поздравления «не по службе, а по душе», с которыми обращаются к согражданам в своих постах рядовые пользователи. Вот что написала сухумская активистка Марианна Котова в фейсбуке:

«Перефразируя «классика», скажу, что не все, кого родила мать, знают, что такое женщина. А женщина – это то же самое, что мужчина, только лучше. Почему? Да потому, что мы отняли у мужчин брюки, помаду и каблуки. Научились управлять космическими кораблями, государствами и своими гормонами, несмотря на тысячелетия дискриминации. Я счастлива, что родилась женщиной в эту эпоху, потому что еще 70 лет назад шансов выжить при рождении у меня было 1 к 4, а потом и при родах 1 к 4. Так что у каждой ныне живущей женщины отличная генетика по женской линии. Ну и косметика сейчас хорошая – не так страшно стареть. С праздником, девочки. Поменьше нам морщин и побольше средств для их устранения».

Конечно, вся фейсбучная лента была забита фотоснимками цветов. Ведь праздник 8 марта и цветы – это нечто неразделимое.

На Сухумском центральном рынке, по традиции последнего двадцатилетия, четверть второго этажа отведена под цветочные ряды, которые работают ежедневно. Сегодня продавцы цветами не помещались в ряды и заставили своим товаром всю широкую веранду перед входом во второй этаж. Это не говоря уже о цветах внизу, у входа на лестницу… Цветы – как выращенные в Абхазии, так и завезенные. В принципе, в республике можно было бы выращивать почти все цветы, которые идут на продажу, но пока получается наоборот – большинство завозится. Зато, конечно, вывозится дикорастущая акация серебристая, или в просторечии мимоза, дарить которую на праздник в Абхазии просто никому не придет в голову.

В преддверии Международного женского дня, как сообщают СМИ, на посту МАПП Адлер Краснодарской таможни таможенный контроль прошли порядка 250 тонн цветов мимозы, что существенно больше, чем в 2023 году (200 тонн). В пиковые дни в сутки ввозились более 15 тонн. В предыдущие годы из Абхазии в среднем поставлялось до 150 тонн цветов. Рекордные объемы поставок последних двух лет достигаются благодаря ранней и теплой весне. Цветочный сезон в этом году начался в первых числах февраля.

Руководитель Абхазского союза туризма Анна Калягина сообщила в СМИ, что специалисты туристической отрасли Абхазии подготовили к Международному женскому дню «мимозовые» туры по республике. Они предусматривают поездку в местечко Амбара, в этнопарк «Апсны» и село Лыхны. По словам Калягиной, мимозовые туры не завершатся 8 марта, а будут длиться, пока цветет мимоза. А еще сама Анна Калягина поместила в фейсбуке такой красочно-романтический текст:

«Подарите себе весну – однодневный тур в Абхазию! С 8 марта и ежедневно до конца марта. Приглашаем вас в незабываемую поездку в страну души – прогулку по Старой Гагре, посещение чарующих чайных плантаций. Не упустите возможность насладиться пикником в мимозовом саду – месте, где лучистые нежно-золотые краски мимозы эффектно оттеняются пронзительной синевой неба. Мы предлагаем вам провести прекрасный день в Абхазии, наслаждаясь теплом солнца, лазурным морем и гостеприимством местных жителей. Продегустируйте варенье, различные виды меда и фермерские продукты».

Давно уже известно, что сотрудники туристической отрасли Абхазии стремятся если не сделать отдых в республике круглогодичным для зарубежных туристов, то значительно увеличить протяженность сезона. И праздник 8 марта, очевидно, одно из подспорий для этого.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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