Ремонт на станции тбилисского метро «Варкетили» может затянуться

Ремонтные работы на станции метро «Варкетили» могут затянуться, сообщили в «Тбилисской транспортной компании» bm.ge. Ранее названные сроки завершения работ – лето 2024 года – скорее всего, перенесут на более поздние даты. В ходе проекта понадобилось проводить дополнительные исследования и корректировку для ремонта железобетонных арок.
«На данном этапе происходит инженерная обработка потолочных материалов и деталей крепления, после чего произойдет их заказ/поставка и возобновятся работы по отделке потолка. Параллельно этому ремонтные работы проходят в нижней части платформы», - проинформировали в транспортной компании, передает агентство «Новости-Грузия».
Они добавили, что вопрос о закрытии станции для пассажиров из-за работ «не стоит на повестке».
Как заявил глава антикоррупционного отделения партии «Единого национального движения» Васо Урушадзе, мэрия Тбилиси оформила договор с компанией занимающейся ремонтом станции метро «Варкетили» без какого-либо тендера, теперь же эта компании нужна отсрочка. Реабилитация станции метро «Варкетили» «фактически продолжается уже десять лет, а это растраченные миллионы и потерянное время для тбилисцев», говорит оппозиционер.
«Стоит отметить и то, что Каха Каладзе выбрал упомянутую компанию, которой сейчас нужна отсрочка, без всякого тендера и оформил с ней договор путем прямых переговоров. К сожалению, на все это потрачены деньги тбилисцев, граждан Грузии, это сотни миллионов лари, это растраченные миллионы и потерянное время», - цитирует Урушадзе интернет-издание SOVA.
- Станция «Варкетили» является конечной на линии Ахметели-Варкетили. Она была открыта в 1985 году. В 2007 и 2017 году здесь проводились реконструкция и обновление интерьера, но в 2018 году, спустя четыре месяца после ремонта, рано утром на станции обрушился потолок, пострадали 14 человек. Мэром Тбилиси тогда был Давид Нармания, а подрядчиком ООО «Кварелмшени». Ремонт начали заново, подрядчиком стала компания «Мамисони», но мэрия расторгла с ней договор.
- Год назад мэрия объявила, что станцию метро приведет в порядок компания «Бада Констракшн». Общая стоимость контракта 13 миллионов 400 тысяч лари, включая полную реабилитацию интерьера и внутренней инфраструктуры станции. Срок выполнения работ был определен в 18 месяцев.
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