Ремонт на станции тбилисского метро «Варкетили» может затянуться

Ремонтные работы на станции метро «Варкетили» могут затянуться, сообщили в «Тбилисской транспортной компании» bm.ge. Ранее названные сроки завершения работ – лето 2024 года – скорее всего, перенесут на более поздние даты. В ходе проекта понадобилось проводить дополнительные исследования и корректировку для ремонта железобетонных арок.

«На данном этапе происходит инженерная обработка потолочных материалов и деталей крепления, после чего произойдет их заказ/поставка и возобновятся работы по отделке потолка. Параллельно этому ремонтные работы проходят в нижней части платформы», - проинформировали в транспортной компании, передает агентство «Новости-Грузия».

Они добавили, что вопрос о закрытии станции для пассажиров из-за работ «не стоит на повестке».

Как заявил глава антикоррупционного отделения партии «Единого национального движения» Васо Урушадзе, мэрия Тбилиси оформила договор с компанией занимающейся ремонтом станции метро «Варкетили» без какого-либо тендера, теперь же эта компании нужна отсрочка. Реабилитация станции метро «Варкетили» «фактически продолжается уже десять лет, а это растраченные миллионы и потерянное время для тбилисцев», говорит оппозиционер.

«Стоит отметить и то, что Каха Каладзе выбрал упомянутую компанию, которой сейчас нужна отсрочка, без всякого тендера и оформил с ней договор путем прямых переговоров. К сожалению, на все это потрачены деньги тбилисцев, граждан Грузии, это сотни миллионов лари, это растраченные миллионы и потерянное время», - цитирует Урушадзе интернет-издание SOVA.