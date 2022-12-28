Мэр Каладзе не согласен со слоганом «Тбилиси – город коррупции»

Мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил сегодня перед депутатами городского собрания с отчетом о работе, проделанной за 2022 год. Представители оппозиции, в свою очередь, воспользовались возможностью высказать градоначальнику критику в лицо, из-за чего в зале заседаний произошло несколько инцидентов.

У входа в тбилисское городское собрание мэра с утра поджидали гражданские активисты. Они подготовили несколько плакатов со слоганами, которые в сегодняшних реалиях, по их мнению, звучали бы справедливее, чем «город мира», – это «город коррупции», «город ненависти» и «город нищеты». Однако встретиться с градоначальником участникам акции не удалось, говорит гражданская активистка Шушана Мацаберидзе:

«Каха Каладзе пробрался в сакребуло с заднего входа. Наверное, и уходить будет таким же путем, чтобы не смотреть нам в глаза, и это очень злит, когда глава города не может взглянуть в глаза жителей. Тут на транспарантах сообщения, которые мы просто хотели донести до Каладзе, чтобы он понял, что в действительности происходит в городе и стране. Сам градоначальник все свое правление строит на насилии, несправедливости, коррупции и не осознает, к какому результату это может привести граждан».

А в это время столичный мэр уже выступал перед депутатами городского собрания. Свое выступление он начал с минуты молчания в память о жертве вакийской трагедии 13-летней школьнице Марите Мепаришвили, которая погибла от удара током в бассейне центрального городского парка сразу после сдачи его в эксплуатацию. После этого мэр взялся за критику недовольных новым городским слоганом:

«Любое дело, любое достижение обесценивается, если нет мира. Развитие, планы на будущее и перспективы, будущие проекты важны только в мирной среде, только в таком случае есть смысл у нашего труда. Потому мне кажется немного странным, когда за выбором слогана в этом году последовали спекуляции. Это для меня неприемлемо. Говорить серьезно на эту тему просто не представляется возможным. Но… какова цена мира – это лучше всех сейчас понимает наш дружественный украинский народ. Поэтому в новом году я пожелаю каждому борцу за свободу мира и победы».

После этого мэр перешел к основной части своего выступления – отчету о проделанной за 2022 год работе:

«Площадь благоустроенных в 2022 году дорог составила 825 347 квадратных метров. В тбилисском муниципалитете были отремонтированы 923 улицы и благоустроены 45 новых улиц. В числе этих проектов – полная реабилитация двух больших проспектов, Царицы Кетеван и Меликишвили… На площади 38 га мэрией Тбилиси были осуществлены работы по озеленению, были благоустроены два парка, 362 сквера и 136 спортивных площадок… На программы здравоохранения в целом было потрачено 82 миллиона лари. Социально незащищенным жителям пенсионного возраста были выданы 500-ларовые ваучеры на медикаменты, ими воспользовались около 21 000 человек… 16 миллионов лари было выделено на укрепление аварийных зданий… при поддержке мэрии были проведены 230 спортивных мероприятий, были профинансированы 41 спортивная организация и федерация».

Выступление Каладзе сопровождалось сразу несколькими инцидентами. Сначала гражданским активистам, находившимся на заседании, охранники и сторонники мэра не дали возможности раскрыть плакат с надписью «коррупция убивает».

Позже, уже во время того, как парламентарии начали задавать вопросы градоначальнику, произошла стычка между представителями «Национального движения» и большинства сакребуло. В зале заседаний, где находились и рядовые сторонники «Грузинской мечты», появился тренер сборной Грузии по вольной борьбе Георгий Янтбелидзе, его заметила депутат от «Нацдвижения» Лиле Липартелиани и заявила, что тот не должен присутствовать на заседании, поскольку в 2013 году он участвовал в физических расправах с оппозиционными депутатами в т.н. корцхельском инциденте. На защиту Янтбелидзе встал депутат от большинства Котэ Зарнадзе, заявивший, что тот – «порядочный человек и не заслуживает такой оценки от этих людей». Завязалась словесная перепалка между представителями оппозиции и большинства, которая, впрочем, завершилась быстро. Спустя какое-то время, размахивая наручниками, к мэру обратился представитель «Национального движения» Ираклий Надирадзе:

«Господин Каха, вы часто вспоминаете Левана Хабеишвили (кандидата на пост председателя партии «Национальное движение»). Мне нечего вам сказать, все с вами понятно, поэтому он (Хабеишвили) дал мне вот эти наручники для вас. Примерьте, поскольку вам долго придется носить эти наручники».

Представители оппозиции сегодня несколько раз задали вопросы мэру и по поводу вакийской трагедии, в их числе была и член «Национального движения» Анна Гоголадзе:

«Все участники процесса совершили целенаправленное преступление. Где вы видите свою ответственность и что вы сделали, чтобы исключить в будущем подобные трагедии и ошибки?»

На что Каха Каладзе выдвинул встречные обвинения:

«Вы немного перегибаете с оценкой. Целенаправленное преступление – это очень серьезное обвинение… Я вам скажу, что было системным нарушением – это то, что «Национальное движение» делало до 2012 года. У вас – «Нацдвижения», нет никакого морального права говорить обо всем этом. Что касается этой тяжелейшей трагедии, скажу: те, кто меня знает, понимают, что я готов взять на себя ответственность, если с моей стороны будет совершен хоть малейший проступок».

Оппозиционеры также потребовали от мэра пояснить, что он имел в виду днем ранее, когда сказал следующее: если президент Саломе Зурабишвили решит помиловать Михаила Саакашвили, то это тяжело отразится на ней и ее карьере:

«Когда т.н. наши друзья призывают нас к совершенно противоречащим закону, Конституции действиям – освободить конкретного заключенного, который совершил конкретные преступления перед нашей страной и народом, конечно, эти заявления категорически неприемлемы. Идут разговоры о том, что нам не дадут статус кандидата, если мы не освободим Михаила Саакашвили. А я сейчас спрашиваю у вас – это нормально?»

Некоторые представители оппозиции выступление мэра назвали лишенным конкретики, Каладзе, по их мнению, просто повторил заявления, которые делал ранее. Что же касается проделанной муниципалитетом работы, то власти не сделали и малой части того, что обещали жителям столицы, написал сегодня в соцсетях представитель гражданской платформы 20/20 Васо Урушадзе. Среди обещанных и невыполненных обещаний: строительство надземного метро в сторону района Дигоми, подземного метро Лило-Самгори-аэропорт, возведение эстакады на проспекте Агмашенебели, обустройство наземной и подземной парковочной инфраструктуры в 12 локациях, строительство канатной дороги Руставели-Мтацминда, ремонт станций метро «Гурамишвили» и «Варкетили», внедрение умной транспортной системы и светофоров и многое другое.

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