Гарибашвили отрицает конфликт с новым главой правительства Кобахидзе

Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отрицает конфликт с новым главой правительства Ираклием Кобахидзе.

«Никаких разногласий нет», - заявил Гарибашвили журналистам во время предвыборной встречи в Зугдиди.

Предполагаемый конфликт Кобахидзе и Гарибашвили СМИ обсуждают уже месяц. Подтверждением стали перестановки в кабмине и в администрации правительства. Должности покинули многие кадры экс-премьера. Кроме того, Кобахидзе пересмотрел решение Гарибашвили о сносе Республиканской больницы, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Премьер-министр решает кадровые вопросы в соответствии с конституцией и законом. Происходит вполне нормальный процесс, здесь нет ничего нового или особенного. Кобахидзе не обязан работать с назначенными мною министрами, у него другое видение. Выяснилось, что и по Республиканской больнице у него другое видение. Это нормально, мы разные люди», - сказал Гарибашвили.

Он добавил, что нынешняя должность не позволяет ему заниматься кадровыми вопросами в правительстве.

Будучи одной из ключевых фигур в правящей партии Кобахидзе поменялся местами со своим предшественником на должности премьера Ираклием Гарибашвили, который стал новым председателем «Грузинской мечты». Рокировка произошла вскоре после возвращения в политику основателя партии, миллиардера Бидзины Иванишвили.