Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подал в отставку, объяснив этот шаг решением «Грузинской мечты». Теперь Гарибашвили возглавит правящую партию, а бывший председатель Ираклий Кобахидзе займет пост премьер-министра. В чем на самом деле причина политической рокировки в «Грузинской мечте» и что это значит для страны?

– Сегодня я покидаю пост премьер-министра, – сообщил Ираклий Гарибашвили, которые к этому времени, к пяти часам вечера уже не были новостью. С утра грузинские СМИ, а следом и проправительственное «Имеди» предрекали кадровые перестановки, и что Гарибашвили и Кобахидзе поменяются должностями. Гарибашвили возглавит «Грузинскую мечту». Впереди выборы, и нужно подготовиться для основательной победы, – объяснил он в ходе вечернего брифинга. Он так же косвенно ответил тем оппонентам, которые предполагали, что его отставка связана с коррупционными скандалами, в том числе, использованием правительственного самолета в личных целях:

– Второй срок на посту главы правительства я начал в тяжелейший период, в условиях внутренних и внешних политических, экономических, социальных кризисов. Я добросовестно служил нашей стране, бескомпромиссно защищал интересы нашей страны и народа. И я горжусь итогами, которые мы достигли за этот период вместе с командой «Грузинской мечты, – заявил Ираклий Гарибашвили. И, конечно же, не забыл поблагодарить отдельно основателя и почетного председателя партии Бидзину Иванишвили.

О том, что именно этот человек правит не только «Грузинской мечтой», сегодня напоминали с утра оппозиционеры, комментируя кадровые перестановки в правительстве. Что все это значит для страны, сказал и лидер «Мокалаке» (Граждане), депутат Алеко Элисашвили:

«Для народа и страны ничего не изменится. Просто премьер-министром у нас будет опять Ираклий, только выше и с другой прической. Они себя почувствовали реальными правителями страны, и тут появился Бидзина Иванишвили, который хочет показать, что хоть годы прибавляются, но у него когти не сточились. Вот и показывает эти когти, больше ничего».

Того же мнения и депутат из «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе:

«Это означает, что Бидзина Иванишвили стал еще ближе к исполнительной власти. Вместо дистанционного управления из-за кулис посредством Ираклия Кобахидзе, Бидзина Иванишвили прямо включается в деятельность правительства. Он увидел, что предстоящие выборы с этой обанкротившейся партией содержат большие риски».

Депутат из «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе затронул еще одну версию, обсуждаемую в СМИ: все эти перестановки нужны Иванишвили для подготовки преемника» – старшего сына Уты Иванишвили:

«Переоформление партии от отца к сыну, – не думаю, что это правильно. Так делали до нашей эры правители. Сегодня такое поведение не подобает Грузии, но это и не исключено. А это изменение ничего не значит. Смена фамилии не меняет главный принцип «Грузинской мечты». Они ориентированы не на создание рабочих мест, искоренение бедности, а на личное обогащение за счет грабежа народа».

Сам Бидзина Иванишвили неоднократно и категорически исключал участие своего старшего сына в политике. Но, как показали сегодняшние события, слова Иванишвили заслуживают доверия не более 30 дней.

30 декабря, после партийного съезда, на котором Иванишвили заявил о возвращении в политику, он трижды ответил «нет» на вопрос журналистов о смене премьер-министра:

«Не сменится, не сменится, премьер-министр не сменится, у вас вопросы закончились?»

Между тем, как стало известно сегодня, решение о политической рокировке было принято на политсовете 24 января. 1 февраля состоится съезд «Грузинской мечты», на котором и будет представлен новый премьер-министр. Назвать его имя в соответствии с обновленным уставом теперь может только почетный председатель Иванишвили. Утвердить в парламенте нового главу кабинета будет нетрудно, для этого достаточно простого большинства. А о сплоченности команды, о том, что все хорошо и будет еще лучше после этих изменений, говорили друг за другом и сегодня представители «Грузинской мечты».

На самом деле, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, – напоминает политолог Вахтанг Дзабирадзе. Он считает, что политическая рокировка требовалась с учетом существующих социальных, политических и других обстоятельств, для создания ощущения изменений. С Гарибашвили это вышло бы неэффективно и эффектно, отмечает Вахтанг Дзабирадзе. Он полагает, что Иванишвили вовсе не наказал Гарибашвили «за коррупцию», как считают оппоненты, а напротив выразил доверие, в трудный год выборов:

«Премьер-министру, возможно, придется принимать много непопулярных и неэффективных решений. Думаю, Гарибашвили укрыли от этой ответственности. Это одна из версий. Главные решения, конечно же будет принимать Иванишвили, но юридически он нигде не виден. Все хорошее или плохое приписывается премьер-министру. К тому же Гарибашвили стал председателем партии, он ведь никуда не ушел. А председатель партии должен возглавить избирательный штаб, премьеру это запрещено. Председатель также должен формировать новый партийный список будущего парламента. Я считаю, Иванишвили больше доверяет Гарибашвили, чем Кобахидзе. Потому он Гарибашвили переключил на относительно безопасные, но важные и ключевые вопросы. Политика «Грузинской мечты» останется прежней. Реально ничего не измениться, изменился фасад, больше ничего».

Вахтанг Дзабирадзе проводит параллель с 2012-м, когда перед выборами Вано Мерабишвили, министр внутренних дел в правительстве «Нацдвижения», неожиданно стал премьер-министром. Произошло смещение центра тяжестей. «Но это тогда «Нацдвижению» не помогло», – напоминает он.

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