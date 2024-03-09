Народный защитник обещает реагирование на конфликт в Адигени

Аппарат Народного защитника Грузии выясняет обстоятельства конфликта, произошедшего в Адигени на религиозной почве, и обещает реагирование, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«У сотрудников аппарата регионального офиса Народного защитника была коммуникация с участниками конфликта. Продолжается изучение ситуации и уточнение объективных, фактических обстоятельств, после чего, в рамках мандата произойдет соответствующее реагирование», - сказано в заявлении.

8 марта десятки жителей Адигени вместе с православными священниками устроили протестную акцию, чтобы помешать своим односельчанам-мусульманам провести пятничную молитву.

Поскольку в Адигени нет мечети, верующие собираются в доме одного из местных жителей. Протестующие перекрыли дорогу, ведущую туда. Они требовали, чтобы находящиеся внутри вышли на разговор и угрожали им физической расправой.

Несколько раз ситуация накалялась. Успокаивать толпу пришлось полиции и мэру Адигени.

Сегодня Союз мусульман Грузии осудил произошедшее, заявив, что преследование людей по национальному и религиозному признаку категорически неприемлемо, и потребовали начать расследование.

По данным СМИ, участников вчерашних событий опросили в полиции. О задержании кого-либо не сообщалось.