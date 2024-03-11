Минздрав Грузии возглавил Михаил Сарджвеладзе

Министром здравоохранения Грузии назначен Михаил Сарджвеладзе. Об этом сообщил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
Сарджвеладзе в 2013-2020 годах был заместителем министра юстиции, с 2020 года – депутат парламента, председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции.
Кроме того, Кобахидзе сообщил, что руководителем администрации правительства Грузии назначен член сакребуло Тбилиси Леван Жоржолиани, начальником департамента по отношениям с регионами в администрации правительства – Николоз Ткемаладзе.
Новым спецпредставителем премьера по отношениям с Россией вместо Зураба Абашидзе назначен Зураб Каджая – ранее он возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Абашидзе продолжит работать в администрации на посту советника премьера.
- Зураб Азарашвили покинул должность министра здравоохранения Грузии 1 марта. Позже он опубликовал пост в соцсети, рассказав, в частности, о махинациях с медикаментами для больных онкологией и давлении со стороны фармацевтического бизнеса.
- Кобахидзе заявил, что причиной отставки Азарашвили стали «проблемы в направлении управления и коммуникации», в которых он «убедился на примере Республиканской больницы».
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