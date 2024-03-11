Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Минздрав Грузии возглавил Михаил Сарджвеладзе

Михаил Сарджвеладзе
Михаил Сарджвеладзе

Министром здравоохранения Грузии назначен Михаил Сарджвеладзе. Об этом сообщил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

Сарджвеладзе в 2013-2020 годах был заместителем министра юстиции, с 2020 года – депутат парламента, председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции.

Кроме того, Кобахидзе сообщил, что руководителем администрации правительства Грузии назначен член сакребуло Тбилиси Леван Жоржолиани, начальником департамента по отношениям с регионами в администрации правительства – Николоз Ткемаладзе.

Новым спецпредставителем премьера по отношениям с Россией вместо Зураба Абашидзе назначен Зураб Каджая – ранее он возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Абашидзе продолжит работать в администрации на посту советника премьера.

  • Зураб Азарашвили покинул должность министра здравоохранения Грузии 1 марта. Позже он опубликовал пост в соцсети, рассказав, в частности, о махинациях с медикаментами для больных онкологией и давлении со стороны фармацевтического бизнеса.
  • Кобахидзе заявил, что причиной отставки Азарашвили стали «проблемы в направлении управления и коммуникации», в которых он «убедился на примере Республиканской больницы».

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG