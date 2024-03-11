Минздрав Грузии возглавил Михаил Сарджвеладзе

Министром здравоохранения Грузии назначен Михаил Сарджвеладзе. Об этом сообщил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

Сарджвеладзе в 2013-2020 годах был заместителем министра юстиции, с 2020 года – депутат парламента, председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции.

Кроме того, Кобахидзе сообщил, что руководителем администрации правительства Грузии назначен член сакребуло Тбилиси Леван Жоржолиани, начальником департамента по отношениям с регионами в администрации правительства – Николоз Ткемаладзе.

Новым спецпредставителем премьера по отношениям с Россией вместо Зураба Абашидзе назначен Зураб Каджая – ранее он возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Абашидзе продолжит работать в администрации на посту советника премьера.