В Цхинвали пройдет митинг-концерт в поддержку Путина

На Театральной площади в Цхинвали 12 марта пройдет митинг-концерт в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом объявил лидер самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев.

Он призвал население принять в акции активное участие и выразить свою поддержку кандидату в президенты РФ.

Как пишет агентство «Рес», Гаглоев сегодня, 11 марта провел расширенное совещание, на котором поставил задачи по подготовке и проведению в Южной Осетии голосования по выборам российского президента.

Югоосетинский лидер приказал силовому блоку перейти на усиленный режим несения службы и обеспечить максимальную безопасность «одного из важнейших политических мероприятий».

Главам районов и городов, всем ведомствам Гаглоев поручил «скоординировать свои действия и со всей ответственностью подойти к процессу подготовки и проведения голосования».

«Особо хочу довести до глав районов: если есть проблемы с транспортом, как можно скорее представить свои предложения, чтобы мы решили все вопросы. Между администрацией президента и посольством России в Южной Осетии налажено самое плотное взаимодействие для решения всех вопросов и возникающих проблем», – сказал он.

На территории Южной Осетии будут действовать 11 избирательных участков: шесть – в Цхинвали, пять – в районах. Кроме того, будет обеспечена работа выездных комиссий.

«Голосование будет проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта, и я уверен, что за это время мы каждому избирателю в Южной Осетии дадим возможность сделать свой выбор. Мы помним, что Владимир Путин лично сделал очень многое для Южной Осетии, для спасения осетинского народа, а на нашей встрече в марте прошлого года еще раз обозначил свое особое отношение к Южной Осетии», – сказал Алан Гаглоев.