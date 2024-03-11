Азербайджан вновь отложил открытие сухопутных границ

В Азербайджане в очередной раз продлили карантин в связи с пандемией коронавируса – на этот раз до 1 июля 2024 года. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров Азербайджана.

Сухопутные границы страны остаются закрытыми с весны 2020-го. В Баку заявляли, что будут сохранять карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, «столько, сколько это будет необходимо».

Въезд в страну возможен только воздушным транспортом. При этом иностранцы и лица без гражданства могут покинуть республику по суше.

Ранее замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили заявила, что Грузия потеряла более 1,5 млн туристов из-за того, что сухопутная граница с Азербайджаном закрыта. По ее словам, в этом главная причина того, что Грузия не смогла полностью восстановить турпоток по сравнению с допандемийным уровнем. Потери турсектора из-за закрытой сухопутной границы со стороны Азербайджана Минэкономики Грузии оценивает в 400 млн долларов.

Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией COVID​-19 5 мая 2023 года.