Председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили побывал в Азербайджане и Турции и утверждает, что «продукты в Грузии самые дорогие в регионе». «Эхо Кавказа» поинтересовалось, насколько ощутим рост цен для пользователей социальных сетей.

– Насколько ощутим рост цен на продукты? На что больше всего приходится тратить деньги?

Мариам: После пандемии и начала войны России против Украины все ощутили рост цен на продукты. Денег, которые мы до этих событий тратили на определенные продукты, сегодня уже не хватает ни на что, они не удовлетворяют даже базовые потребности. Я это говорю в общем, сказать, какой продукт конкретно подорожал, я не могу. Просто когда заходишь в магазин с 50 или даже 200 лари, практически ничего оттуда не выносишь, если сравнивать с предыдущими годами. В основном большие траты приходятся на продукты питания и одежду.

Тенгиз: Ощущается, будто цены растут каждый день. Я нечасто покупаю медикаменты, но недавно потребовалось купить, как я думал, недорогие лекарства, на которые в итоге я потратил 200 лари. Представляю, как тяжело в такой ситуации пенсионерам. Но больше всего денег приходится тратить на продукты питания – мясо, например, если покупаю его в магазине, а не на рынке, приходится платить не меньше 100 лари на то, чтобы был небольшой запас на неделю. Конечно, бензин – очень много приходится тратить ежемесячно на небольшие поездки. Кстати, хлеб очень подорожал, шоти стоит уже 1,50 лари – это порция на один раз.

Лия: Цены на продукты растут совершенно непонятно каким образом, и [непонятно,] с чем это связано, по какой причине. Конечно, это ощутимо при не особо большой пенсии. Основные расходы – это, конечно, продукты [питания] и медикаменты. Единственное, что выручает – в продуктовых магазинах сетевых существуют дни скидок на определенные продукты. Так же бывает это и в сетевых аптеках. Это конечно спасает, но не особо, расходы очень велики.

Бека: В Грузии работает много супермаркетов, и конкуренция растет, а это значит, что в магазинах всячески пытаются сохранять или даже понижать цены, чтобы соперничать с другими. Есть одна сеть магазинов, которая делает самые большие скидки, я всегда там закупаюсь и потому трачу не так уже много. Конечно, есть другие магазины, в которых продукты стоят в 10 раз дороже, но я там не закупаюсь и не советую это делать тем, у кого заработок ниже среднего. В любой стране можно найти дорогие и дешевые продукты, если не лениться, то всегда можно найти для себя более бюджетные варианты – ходить в дешевые магазины или в дни скидок. Я хожу именно в такие магазины, в другие – редко.

Мари: Да, рост цен достаточно ощутим в последние месяцы. В основном мне приходится тратить на продукты питания и коммунальные услуги.

Ника:«Рост цен не может не ощущаться, даже люди, которые раньше не обращали внимание на цены на продукты, жалуются на эту проблему. Продукты первой необходимости, овощи, фрукты, хлеб – все это дорожает. Кроме того, постоянно повышаются цены на бензин и даже на стройматериалы. Я работаю сфере ремонта и часто слышу жалобы людей на дороговизну разных материалов. Нам все доказывают, что экономика развивается, а зарплаты остаются прежними при росте цен на продукты. Для среднестатистического потребителя это неприемлемо.

Амалия: Не только в последнее время, а давно уже растут цены на продукты. Я, например, не могу позволить себе покупать внукам сладости, как раньше. Позавчера у меня в гостях была сестра и сказала, что впервые после нового года купила мясо, разве это нормально?! Люди идут за овощами и возвращаются, не купив ничего, так все дорого, а если и покупают, то подешевле и некачественные, которые портятся уже на второй день. Пенсии не хватает, хорошо, что мой муж работает, иначе не знаю, как справлялись бы. Об одежде вообще речь не идет, все очень дорого. Да и бытовые товары сильно подорожали, например, краска для волос, давно уже не могу покрасить волосы. В общем, происходит какой-то ужас.

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