Бедность и безработица, рост цен, возможный транзит санкционных товаров через Грузию в Россию – это лишь часть вопросов, на которые сегодня в парламентском формате «часа министра» пришлось отвечать главе Минфина Лаше Хуцишвили.

Доклад министра продолжался около 35 минут. По словам Хуцишвили, экономике Грузии удалось преодолеть отставание, вызванное пандемией, и ее объем вернулся к показателям 2019 года.

«Это достижение особенно примечательно, учитывая геополитические изменения в мире и регионе, в результате которых большинство ведущих стран мира до сих пор испытывают влияние пандемии на экономический рост и инфляцию», – заявил министр финансов.

Оппозиция потребовала от министра больше конкретики. К примеру, представитель «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе, ссылаясь на журналистские расследования, попросила разъяснить, почему из Грузии в обход санкций идет поток дорогих автомобилей в Россию?

«С осени 2023 года запрещен экспорт автомобилей стоимостью от 50 тысяч евро и объемом двигателя более 1,9 литра. Я могу показать вам конкретные материалы, которые показывают, что Грузию используют как перевалочную базу и запрещенные к экспорту автомобили перетекают от нас в Россию. Здесь вовсю орудуют российские дельцы, которые отобрали бизнес у граждан Грузии и зарегистрировались здесь для обогащения за счет нелегальных доходов. Знаете ли вы, что многие водители в индивидуальном порядке переоформляют на себя фиктивно автомобили, а потом возвращаются обратно пешком? Считаете ли вы проблемой то, что территория Грузии используется для подсанкционных транспортных средств, и мы присоседились к этой части санкций?»

В ответ министр обвинил депутата в некомпетентности и распространении дезинформации. Фактов нарушения санкций в Грузии нет, применение санкций осуществляется в той форме и объеме, которые определены нашими международными партнерами, парировал Хуцишвили:

«Грузия выполняет западные санкции и в данном случае – в той форме и объемах, в которых они установлены. Если ваше личное недовольство состоит в том, что эти санкции не имеют того масштаба, которого вы желаете, вы можете попросить наших международных партнеров установить их в другой форме. Из санкций есть много исключений. Грузия не участвовала в их разработке, поэтому мы реализуем их в том виде, в котором это прописано. Если человек путешествует индивидуально на зарегистрированном на свое имя автомобиле, это не считается нарушением санкций, введенных Евросоюзом. Грузия не может быть инициатором санкций, особенно когда таких ограничений нет даже в Евросоюзе», – ответил Лаша Хуцишвили.

Вопрос лидера «Стратегии Агмашенебели» касался инфляции в Грузии. Георгия Вашадзе интересовало, почему в Грузии самые высокие цены в регионе на продукты питания?

«У меня к вам вопрос, почему в странах ЕС бутылка воды дешевле, чем в Грузии? Наша страна лидер региона по количеству рек! Почему в соседних странах все продукты дешевле, чем в Грузии? Например, почему в Турции килограмм сливочного масла стоит дешевле на 30%? Почему 15 яиц там стоят 4 с половиной лари, а у нас 10 яиц – 5,70 лари? Почему на границе с Турцией целые семьи стоят в очереди закупать продукты? Почему так происходит, кто виноват, что в стране так дорого? Зачем нам эти цифры, если они не для людей?! Почему безработица в Грузии находится на самом высоком уровне? Ведь уровень безработицы ниже у всех соседей. Вы доказываете, что у нас экономика на душу населения выше, чем у Армении, и у Азербайджана? Тогда почему у нас больше безработицы? Ответьте на этот вопрос, потому что вы главный финансист в этой стране. Что происходит, может быть, причина в том, что деньги из бюджета идут элите, а не народу?!» – заявил Вашадзе.

Грузия является образцовой страной в управлении инфляцией, ответил, избегая прямого ответа на вопросы депутата, Хуцишвили, и вновь обратился к официальной статистике:

«Последние 10 месяцев уровень инфляции находился в пределах целевого показателя в 3%. Очень мало стран, в которых достигнута такая стабилизация цен. Если взять многие развитые страны, где инфляция традиционно относительно низкая, и экономический рост, естественно, тоже низкий, то Грузии удалось хорошо справиться с инфляционными ожиданиями. Политика, реализуемая правительством Грузии и Национальным банком, гарантирует, что даже в долгосрочной перспективе инфляция всегда будет в пределах целевого уровня. Среднегодовая инфляция в прошлом году также была на целевом уровне, который составил 2,5%, что гораздо ниже многих соседних стран, в том числе упомянутых вами государств», – утверждал министр.

В целом, согласно прогнозу министра Хуцишвили, именно снижение инфляции является главным успехом дальновидной политики правительства, а сохранение темпов экономического роста в 5% позволит стране повысить уровень ВВП на душу населения в Грузии с учетом паритета покупательной способности до 45 процентов медианного показателя Евросоюза уже к концу 2024 году. По мнению министра, у четырех стран, а именно: у Польши, Литвы, Латвии и Болгарии, на момент вступления этот показатель был еще ниже. Поэтому с экономической точки зрения Грузия уже соответствует экономическому стандарту для вступления в ЕС, считает министр.

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