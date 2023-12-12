Безработица, низкие оклады, бедность и рост цен – главные экономические проблемы Грузии. Это следует из нового исследования американского Национально-демократического института. Более 90 процентов опрошенных называют свое экономическое положение «средним» или «ниже среднего», при этом каждый седьмой задумывается о поиске работы за рубежом.

За время, прошедшее с последнего опроса Национального демократического института США, в тройку наиболее часто упоминаемых проблем ворвалась инфляция – 43 процента. Возглавляет список безработица (58%), лидируют также низкие зарплаты (48%) и бедность (23%).

«Каждый десятый (12%) респондент говорит, что у его семьи не хватает денег на еду, а каждый четвертый (28%) отметил, что доход его семьи уходит только на питание. У 45% есть возможность покупать одежду и обувь, но не хватает средств на дорогостоящие потребительские товары. В этом плане еще сложнее ситуация в местах проживания национальных меньшинств – там четверть населения говорит, что у них нет денег на еду», – говорится в исследовании.

В целом недоволен своим экономическим положением почти каждый третий – 32%, 60% считают его удовлетворительным и лишь 6% довольны экономическим положением. При этом 58% респондентов считают, что правительство неспособно улучшить социальное положение.

Бедность подталкивает людей к эмиграции, следует из исследования. 6 процентов опрошенных готовы поехать на заработки в другую страну, у 62% есть хотя бы один знакомый, который в течение последнего года уехал за границу. В тройке основных причин эмиграции – низкие оклады (65%), безработица (56%) и высокие цены (28%).

Специалисты считают, что массовый отток населения остается одной из главных проблем страны. По словам профессора Звиада Хоргуашвили, экономика Грузии находится в упадке – ненормально, когда перечисления из-за рубежа вдвое превышают инвестиции, говорит он.

«Доля инвестиций в ВВП последние 15 лет неуклонно снижается. В прошлом году инвестиции составили два миллиарда долларов, чем часто хвалится правительство и что, к сожалению, не являются хорошим показателем. Одним из лучших периодов в этом плане были 2006-2007 годы и первые три квартала 2008 года, когда инвестиции достигали 20% объема экономики. В последние годы инвестиции колебались в пределах 10% ВВП, и судя по динамике трех кварталов этого года, возможно, будет и меньше».

Действительно, по данным Грузстата, за последние пять лет объем перечислений из-за рубежа (13,6 миллиардов долларов) вдвое превысил сумму прямых инвестиций (6,7 миллиардов долларов). Тенденция сохранилась в текущем году: за три квартала 2023 года в Грузию поступили прямые иностранные инвестиции на 1,4 миллиарда долларов, а объем денежных переводов составил 2,24 миллиарда долларов.

Такое положение дел отпугивает инвесторов, считает Сосо Берикашвили, декан университета «Кавкасия»:

«Происходящее характеризует Грузию как страну с развивающейся экономикой, как следствие люди бегут из страны в поисках лучшей жизни. Там они находят работу, получают доходы и для себя, и для своих близких. Основной целью государства должно быть замедление этого процесса, хотя, как мы видим, массовая эмиграция лишь набирает ход. Очень плохо, когда экономика страны на 20% зависит от перечислений из-за рубежа».

Президент Ассоциации работодателей Элгуджа Меладзе, впрочем, не склонен драматизировать фактор безработицы.

«Сейчас государство в профессиональных колледжах полностью финансирует получение специальности, а государственные структуры предлагают соответствующие вакансии – на рынке труда есть большой спрос. Поэтому я не понимаю, почему человек может быть безработным – рабочих мест много, и, если у человека есть желание работать и он не соответствует каким-то требованиям, он может поступить в профессиональное училище, пройти переподготовку и трудоустроиться», – заявил эксперт в интервью изданию «Палитра недели».

При этом, по его словам, Грузия мало производит и, как большинство импортозависимых стран, страдает от высокой инфляции. Получается замкнутый круг – постоянное повышение окладов автоматически приводит к еще большему разгону инфляции.

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