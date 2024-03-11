Правительство Грузии выступило с жестким заявлением в связи с тем, что в составе делегации Генпрокуратуры Украины в Берлине и Брюсселе значится Зураб Адеишвили, которому предъявлены тяжелые обвинения в Грузии. Протест направлен как Украине, так и ЕС.

В годы правления «Нацдвижения» Зураб Адеишвили занимал посты министра юстиции, госбезопасности и генпрокурора. 25 октября 2012 года он покинул Грузию и обосновался в Венгрии, где три года спустя получил политическое убежище. В последние годы он занимал различные должности в правительстве Украины. В 2021 году отказался от гражданства Грузии.

Поводом для заявления правительства послужило публичное появление Адеишвили в составе официальной делегации в статусе советника генпрокурора Украины. Кроме Адеишвили в заявлении также упоминается Георгий Лорткипанидзе, занимающий должность заместителя главы департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Напомним, на прошлой неделе Адеишвили присутствовал на слушаниях в Бундестаге, на которых немецкие депутаты обсуждали отправку в Украину ракет большой дальности «Таурус», а несколькими днями ранее в составе той же делегации посетил Брюссель.

Визиты Зураба Адеишвили – это наступление на европейские ценности, в том числе на принципы верховенства закона, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе:

«Для нас неприемлемо, что преступники, обвиненные в самых тяжких преступлениях, находятся в Брюсселе и Берлине. На это нужно было отреагировать. Напоминаем, что Зураб Адеишвили был осужден не за одно преступление. Кроме того, ему предъявлены еще два обвинения. Это самые тяжкие преступления, связанные, например, с бизнес-рэкетом, захватом телевизионных станций, жестокими пытками людей. Для нас категорически неприемлемо, когда такой человек официально посещает Брюссель и Берлин. Конечно, подобные факты негативно отражаются на настроении общественности по отношению к европейской бюрократии. Грузинское общество должно верить, что европейская бюрократия верна верховенству закона. Поэтому для нас крайне важно отреагировать на этот факт. Будут соответствующие контакты с властями ЕС и Германии для надлежащего разъяснения этого вопроса».

В свою очередь, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, у Грузии к Европе должно быть одно требование – отказ от встреч с грузинскими преступниками.

«Напоминаем, что в Германии Зураб Адеишвили участвовал во встрече с министром юстиции, с генеральным прокурором, с вице-спикером парламента. В Брюсселе он участвовал во встрече с комиссаром юстиции, а также с главами различных управлений. Это противоречит самому главному приоритету в отношении распространения дезинформации. Что это, если не дезинформация, когда Адеишвили представлен как человек, с которым можно говорить на высоком дипломатическом уровне? У грузинского народа есть единственный приоритет по отношению к Евросоюзу: он не должен стать местом, где скрываются грузинские преступники, и не должен представлять в нормальном свете отношений людей, создавших систему пыток».

Иначе думают в оппозиции. Сегодняшняя риторика власти показывает двойные стандарты «Грузинской мечты», заявила оппозиционный депутат Теона Акубардия:

«Это двойной удар: с одной стороны, по Украине, которая находится в состоянии войны с общим врагом, а с другой стороны, по Евросоюзу, несмотря на то, что «Грузинская мечта» и пальцем не пошевелила, чтобы продлить в 2015 году красный циркуляр Интерпола в отношении проживающего в Венгрии Адеишвили. Так что это двойные стандарты: у «Грузинской мечты» не было вопросов в отношении Зураба Адеишвили в случае с Венгрией, а в случае с Германией мы слышим повествование о несправедливой Европе. Это еще раз показывает, что «Грузинская мечта» продолжает антизападную пропаганду», – сказала Акубардия.

Заявления «Грузинской мечты» направлены на отвлечение общественного мнения от нищеты, высоких цен и безработицы, считает один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Нас интересует, как преодолеть в стране бедность, а «Грузинская мечта» изучает визиты Адеишвили. Но прежде чем Ираклий Кобахидзе потребует ответа от европейских чиновников, пусть попробует потребовать объяснений от Бидзины Иванишвили. Есть заявление Иванишвили периода его премьерства от 2013 года. Там он говорит, что Адеишвили был бы очень хорошим чиновником в его правительстве», – сказал Манджгаладзе.

Действительно, в сентябре 2013 года на встрече с политологами Бидзина Иванишвили высоко оценил управленческие навыки Адеишвили. «Он разложил по полочкам дела в судах и прокуратуре», – заявил тогда лидер правящей партии.

Власти заинтересованы в сохранении статуса-кво в отношении Адеишвили, которого в канун выборов пытаются выставить пугалом, как это делали ранее в отношении Саакашвили, продолжил тему бывший советник Иванишвили политолог Гия Хухашвили:

«Иванишвили неоднократно повторял мне, что Адеишвили очень умный парень: не поговорить ли нам с ним и не пригласить ли его в наше правительство, спрашивал он советников. Несколько человек и я яростно возражали, так как считали его виновным. Если бы мы согласились, Адеишвили мог бы стать премьер-министром Грузии сегодня. В конце концов, у Бидзины была такая политика, он был готов в глубине души обнять любого ублюдка, который будет ругать Мишу и поклянется в верности Бидзине. Сейчас они объявили Адеишвили виновным, но его птенцы, вся созданная им система судебной власти с его взращенными судьями и прокурорами, разве сейчас они не являются оплотом этого правительства? Они управляют системой сегодня».

В свою очередь, по мнению политолога Гелы Васадзе, власти Грузии заинтересованы в продолжении нападок на Украину и Запад в целях оправдания своей бесхребетной политики в отношении России:

«Я понимаю, что у Адеишвили огромный опыт, и безусловно он полезен Украине, но с другой стороны, это создает лишнее напряжение. Дело в том, что с 2014 года Украина стала частью внутриполитического дискурса Грузии, где ее воспринимали враждебно. Даже когда у президента Украины Порошенко случился конфликт с Михаилом Саакашвили, нашей власти не удалось нормализовать отношения. И в целом я не вижу желания сторон хоть как-то смягчить риторику в отношении друг друга. Просто это никому не нужно на данном этапе».

Что касается усиления антизападной риторики «Мечты», то тут, по мнению политолога, власть ищет предлоги, чтобы предупредить любую критику партнеров ЕС перед выборами.

«Сегодня «Мечта» пытается подстелить соломку всюду, где придется жестко падать», – резюмировал Гела Васадзе.

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