NYT: полученные Венесуэлой от РФ системы ПВО при атаке США не работали

Последствия удара США по Венесуэле
Военные Венесуэлы не смогли настроить полученные от России системы ПВО, из-за чего воздушное пространство страны оказалось уязвимым во время военной операции США, завершившейся захватом руководителя страны Николаса Мадуро, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников и экспертов, а также собственный анализ фото, видео и спутниковых снимков.

Как отмечает газета, власти страны получили от России зенитно-ракетные системы С-300, а также комплекс ПВО «Бук». Но несмотря на многомесячные предупреждения о возможном вторжении, не подключили их к радарам, сообщили два собеседника издания. Зенитные комплексы не были связаны между собой и, возможно, не работали годами, а некоторые компоненты ПВО на момент атаки находились на складе.

Бывший руководитель представительства ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре отметил, что к такой ситуации, в частности, привели годы коррупции.

Кроме того, из-за санкций у властей страны были трудности с обслуживанием российских систем и получением запчастей для них. Также возможности Кремля поддерживать переданные Венесуэле системы могла ограничить война в Украине. Собеседники газеты предположили и то, что Кремль мог намеренно допустить деградацию этого вооружения, чтобы не портить отношения с Вашингтоном. По их словам, если бы венесуэльские военные сбили американский самолёт из российского оружия, Россия могла бы столкнуться с серьезными последствиями. Ранее сообщалось, что в ходе операции пострадали семь американских военных, а также был поврежден один вертолёт США.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее, комментируя операцию в Венесуэле, иронически отозвался о работе в стране российских систем ПВО.

В прошлом Каракас в значительной степени полагался на американскую военную технику, но на фоне ухудшения отношений двух стран Вашингтон в 2006 году ввел эмбарго на такие поставки, отмечает NYT. В 2009 году тогдашний президент Уго Чавес объявил о закупке средств противовоздушной обороны у России. «С этими ракетами иностранным самолетам будет очень сложно прилететь и разбомбить нас», – говорил он.

В частности, Венесуэла закупала у России ЗРК С-125 «Нева» и «Бук-М2Е», а также ЗРС С-300.

3 января США провели операцию, нанеся удары по Венесуэле и одновременно с этим захватив её руководителя Николаса Мадуро, которого обвинили в наркотерроризме. МВД Венесуэлы сообщило о 100 погибших, среди американских военных жертв не было. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возьмет управление Венесуэлой на себя, и что страна отправит в США нефть на сумму около двух миллиардов долларов. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес. Власти объявили об освобождении большого числа политзаключённых.

Власти России осудили операцию США, однако не оказали никакой конкретной помощи Каракасу, отмечает «Настоящее Время».

