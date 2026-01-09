Accessibility links

Власти Венесуэлы освободили группу политзаключённых

Сторонники венесуэльской оппозиции, архивная фотография

Власти Венесуэлы освободили группу политзаключённых, среди которых видные оппозиционеры, активисты и журналисты. Об этом пишет Associated Press. Это произошло менее чем через неделю после того, как США провели в Венесуле силовую операцию, в ходе которой захватили и вывезли из Венесуэлы авторитарного лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что политических заключённых начали освобождать по просьбе США. 9 января в Truth Social Трамп написал, что Венесуэла освобождает большое количество политических заключённых в знак «стремления к миру» и «это очень важный и умный жест».

Председатель Национальной ассамблеи и брат исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес Хорхе Родригес сообщил, что на свободу выйдет «значительное число» граждан Венесуэлы и иностранных граждан. Он не назвал, сколько человек были освобождены, сколько еще будет освобождено и их имена.

El Naсional со ссылкой на правозащитников пишет, что среди освобождённых экс-кандидат в президенты Венесуэлы Энрике Маркес, бывший депутат и соратник Нобелевского лауреата Марии Корины Мачадо Биаджо Пильери, экс-судья Верховного суда Алехандро Ребольедо и журналист Мигель Морено Дапена. Кроме того освобождены пять граждан Испании, в том числе правозащитница Росио Сан-Мигель.

По данным венесуэльского активиста Альфредо Ромеро, всего в заключении в Венесуэле находились 806 осуждённых по политическим мотивам. Правозащитная организация Foro Penal называет цифру в 863 политических заключенных.

Операция США по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес прошла в ночь на третье января. США требуют от Делси Родригес приятия мер по пресечению наркотрафика; высылки иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов»; прекращения продажи нефти противникам США. Кроме того, ожидается, что Родригес будет содействовать проведению выборов и уйдёт в отставку.

Трамп в сегодняшнем посте заявил, что США и Венесуэла «хорошо сотрудничают, особенно в том, что касается восстановления их нефтегазовой инфраструктуры в гораздо более крупном, совершенном и современном виде». «В связи с этим сотрудничеством я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак, которая, по всей видимости, не понадобится, однако все корабли останутся на месте в целях безопасности», – написал он.

