Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

В среду президент США Дональд Трамп потребовал от властей Ирана начать переговоры, которые приведут к соглашению об отказе Ирана от создания ядерного оружия. В противном случае предупредил Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, новые американские удары по Ирану будут «гораздо хуже» тех, что были нанесены прошлым летом.

Это предупреждение сделано на фоне прибытия в ближневосточный регион авианосной группы во главе с авианосцем «Авраам Линкольн», на борту которого находится несколько десятков боевых самолетов. Президент Трамп провел параллель между наращиванием сил вблизи Ирана и создание военно-морской группировки в Карибском море, корабли которой использовались во время операции по захвату Николаса Мадуро.

Как сообщает CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме, президент Трамп рассматривает вариант нанесения масштабного воздушного удара по целям на территории Ирана после того, как предварительные консультации с иранскими представителями об ограничении иранской ядерной программы и производства баллистических ракет закончились ничем. Потенциальными объектами ударов могут стать иранские лидеры, руководители сил безопасности, ответственные за убийства протестующих, а также производства и хранилища материалов, связанных с ядерной программой и государственные учреждения. Внимание Дональда Трампа к иранской ядерной программе, возможно, было привлечено в результате сообщений американской разведки об попытках Ирана восстановить разрушенные в ходе атак прошлым летом производства по обогащению урана. Подозрения также вызывает отказ иранских властей допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

В среду министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил, что иранские вооруженные силы готовы «безотлагательно и мощно» ответить на «любую агрессию» против Ирана. Как говорят американские эксперты, Иран располагает значительным ракетным арсеналом для нанесения ударов по американским военным базам в регионе и по территории региональных союзников США, прежде всего, Израиля.



