На востоке Абхазии обнаружили фрагменты упавшего дрона

Обломки беспилотника обнаружены в одном из сёл Очамчирского района самопровозглашённой республики Абхазия; при падении дрон повредил линию электропередачи. Информацию об этом, размещённую в телеграм-каналах, подтвердили ТАСС в абхазском министерстве обороны.
Что касается повреждённой ЛЭП, ремонтная бригада приступила к восстановлению электроснабжения в селе.
Как сообщили в МЧС, также поступила информация об упавших фрагментах БПЛА в Гагре, Новом Афоне и Гульрипше, однако выехавшим на место спасателям обнаружить их не удалось — информация не подтвердилась.
Пресс-служба министерства обороны сообщила, что дежурные силы и средства ПВО и РЭБ «пресекают нарушения воздушного пространства» неопознанными летательными аппаратами. Оборонное ведомство призвало граждан «сохранять спокойствие и в случае обнаружения мест падения летательных аппаратов или их фрагментов не приближаться к ним, не прикасаться и немедленно сообщать» в соответствующие структуры.
До подтверждения информации в соцсетях были опубликованы видеокадры летающих в небе Абхазии дронов.
Ранее, вечером 4 марта, также приостанавливалась работа КПП «Псоу» из-за «беспилотной опасности».
- 23 февраля, по информации СМИ, «в районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе произошёл взрыв»; «в ходе осмотра территории были обнаружены обломки, которые, по предварительной версии, принадлежат БПЛА».
- 24 февраля абхазские власти сообщили о сбитии беспилотника в селе Гантиади (Цандрыпш) вблизи де-факто границы. Пострадавших и разрушений не было.
- Летом 2025 года сообщалось, что украинские дроны, следуя в сторону Сочи, пересекли российско-абхазскую де-факто границу. Тогда абхазский лидер Бадра Гунба созвал экстренное заседание Совета безопасности.
