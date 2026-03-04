На востоке Абхазии обнаружили фрагменты упавшего дрона

Обломки беспилотника обнаружены в одном из сёл Очамчирского района самопровозглашённой республики Абхазия; при падении дрон повредил линию электропередачи. Информацию об этом, размещённую в телеграм-каналах, подтвердили ТАСС в абхазском министерстве обороны.

Что касается повреждённой ЛЭП, ремонтная бригада приступила к восстановлению электроснабжения в селе.

Как сообщили в МЧС, также поступила информация об упавших фрагментах БПЛА в Гагре, Новом Афоне и Гульрипше, однако выехавшим на место спасателям обнаружить их не удалось — информация не подтвердилась.

Пресс-служба министерства обороны сообщила, что дежурные силы и средства ПВО и РЭБ «пресекают нарушения воздушного пространства» неопознанными летательными аппаратами. Оборонное ведомство призвало граждан «сохранять спокойствие и в случае обнаружения мест падения летательных аппаратов или их фрагментов не приближаться к ним, не прикасаться и немедленно сообщать» в соответствующие структуры.

До подтверждения информации в соцсетях были опубликованы видеокадры летающих в небе Абхазии дронов.

Ранее, вечером 4 марта, также приостанавливалась работа КПП «Псоу» из-за «беспилотной опасности».