В Абхазии после падения беспилотников призвали граждан «сохранять спокойствие»

Министерство обороны самопровозглашённой республики Абхазия выступило с коротким заявлением после падения дрона в Гагрском районе и приостановки работы КПП «Псоу» из-за работы систем ПВО, отражавших атаку беспилотников на Сочи.

В министерстве указали, что дежурными силами и средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «пресекались и впредь будут пресекаться» любые нарушения воздушного пространства неопознанными летательными аппаратами.

«Просим граждан сохранять спокойствие», – сказано в заявлении.

Ведомство призывает в случае обнаружения мест падения летательных аппаратов или их фрагментов не приближаться к объектам, не прикасаться к ним и немедленно сообщать об обнаружении.

23 февраля, по информации СМИ, «в районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе произошел взрыв»; «в ходе осмотра территории были обнаружены обломки, которые, по предварительной версии, принадлежат БПЛА».

Уже после публикации заявления в Абхазии сообщили о сбитии беспилотника в селе Гантиади (Цандрыпш) вблизи де-факто границы. Пострадавших и разрушений нет.

Сегодня исполнилось четыре года со дня начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время Абхазия несколько раз оказывалась в зоне боевого риска.

Летом 2025 года сообщалось, что украинские дроны, следуя в сторону Сочи, пересекли российско-абхазскую де-факто границу. Тогда абхазский лидер Бадра Гунба созвал экстренное заседание Совета безопасности.