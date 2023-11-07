Абхазия обсуждает «перспективы установления дипотношений» с Палестиной

Власти самопровозглашенной республики Абхазия надеются на установление дипломатических отношений с Палестиной. Об этом на заседании Общественного совета при абхазском МИДе заявил глава ведомства Инал Ардзинба.

По его словам, ведется диалог со специальным представителем Палестины в России и Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в РФ.

«Министр отметил, что диалог касается, в том числе, перспективы установления дипломатических отношений», – сказано в сообщении абхазского МИДа.

Участники встречи обсудили перспективы развития отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, Ираном, Афганистаном, Йеменом и Ливаном. По словам Ардзинба, будет создан двусторонний деловой совет Абхазия-ОАЭ.

На заседании также обсудили итоги визита абхазской делегации в Минск. Ардзинба сказал, что поездка «состоялась несмотря на усиленное сопротивление грузинских дипломатов». Он отметил, что дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Грузией «находятся на понижательной траектории».

Говоря об интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, Ардзинба подчеркнул, что по итогам войны в Украине «интеграционные процессы на постсоветском пространстве приобретут новые качества и формы». В связи с этим участники совещания отметили преждевременность каких-либо совещаний, посвященных обсуждению конкретных вопросов участия Абхазии в интеграционных объединениях, сказано в сообщении пресс-службы.

«Абхазия готова участвовать в таких объединениях исключительно на принципах суверенного равенства государств», – говорится в заявлении медиацентра абхазского МИДа.

В работе заседания общественного совета при абхазском МИДе приняли участие послы России и Южной Осетии в Сухуми – Михаил Шургалин и Олег Боциев.