Абхазия передала Москве задержанную гражданку Таджикистана

Пункт пропуска «Псоу», архивная фотография
Власти самопровозглашённой республики Абхазия передали России 55-летнюю гражданку Таджикистана Гулхумор Собирову. Утверждается, что с 2021 года она находилась в международном розыске по обвинению в организации деятельности экстремистской организации «Салафия», запрещённой в Таджикистане.

Собирову задержали в Сухуми сотрудники управления уголовного розыска абхазского МВД. По информации ведомства, 2 февраля она была передана представителям МВД России.

Религиозное движение «Салафия» запрещено в Таджикистане с 2009 года. На сегодняшний день десятки человек отбывают наказание в тюрьмах по обвинению в членстве или поддержке этого движения.

Ранее в Абхазии неоднократно сообщали о задержании иностранцев, в том числе разыскиваемых по линии Интерпола. В августе 2025 года стало известно о передаче российской стороне трёх граждан Турции.

