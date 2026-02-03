Георгия Барамидзе заочно приговорили в «ДНР» к шести с половиной годам колонии

Верховный суд т. н. «Донецкой Народной Республики» заочно приговорил грузинского оппозиционера Георгия Барамидзе к шести годам и шести месяцам колонии за участие в войне на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Барамидзе к шести годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2022 года Барамидзе «в качестве наемника прибыл на территорию Украины, где вступил в состав Грузинского национального легиона»; на территории тренировочных баз «прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий, необходимым для участия в вооруженном конфликте»; «до апреля 2022 года принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил РФ», за что «получил более 238 тыс. рублей».

Барамидзе «объявлен в международный розыск», сказано в сообщении российской Генпрокуратуры.

Барамидзе — политический секретарь партии «Единое национальное движение», бывший член правительства времен Михаила Саакашвили.

Ранее в разговоре с грузинской службой Радио Свобода он сказал, что никогда не скрывал, что был в Киеве, и гордится этим.

С учётом того, что Россия объявила его в розыск, Барамидзе не исключает определённого дискомфорта при передвижении. Он также назвал «смешным» утверждение российской прокуратуры о том, что он получил «вознаграждение как наёмник».