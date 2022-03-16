Адвокатская палата приостановила статус переехавшего в Грузию юриста Павлова

Адвокатская палата Санкт-Петербурга приостановила адвокатский статус юриста Ивана Павлова, в сентябре прошлого года переехавшего в Грузию. Он специализируется на преступления против государственной безопасности и среди прочего известен как защитник бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.

По словам Павлова, статус приостановлен на основании того, что адвокат более полугода не исполнял свои профессиональные обязанности. Представитель Павлова юрист Александр Мерешко в разговоре с "Коммерсантом" отметил, что подобные решения выносятся, если человек находится в коме.

Павлов заявил, что решение палаты будет обжаловано.

В апреле 2021 года Павлову предъявили обвинение в разглашении данных предварительного расследования дела Ивана Сафронова. По версии следствия, адвокат передал журналистам "Ведомостей" копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил СМИ о секретном свидетеле в деле. Минюст четыре раза требовал от Адвокатской палаты лишить Павлова статуса.

16 июля прошлого года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт юридического объединения "Команда 29", которое возглавлял Павлов. Адвокат закрыл все медиапроекты и покинул Россию.