ТАСС и РИА опубликовали и тут же удалили новость о «перегруппировке»

Российские государственные информационные агентства ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны около 11.00 мск опубликовали новость о «переброске войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра». Обычно подобные формулировки используются в случае отступления войск - так было в прошлом году при отступлении под Харьковом и их Херсона.

Спустя несколько минут агентства аннулировали выпущенную новость. Что именно произошло, пока не сообщается.

В тексте дословно говорилось: «Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки «Днепр» решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. После перегруппировки «Днепр» высовободит часть сил, которые будут задействованы дня наступления на других направлениях».

В последние недели сообщалось о том, что украинским военным удалось в ряде мест переправиться через Днепр в Херсонской области.

В частности, несколько дней назад украинские войска заняли поселок Крынки, а сутки назад перебросили туда тяжелую технику. Источники Би-би-си в российской армии подтвердили, что ВСУ не только перешли на оккупированную Россией территорию и впервые заняли плацдарм на тщательно обороняемом левом берегу реки Днепр в Херсонской области, но и начали переправлять туда военную технику. Как говорят источники Би-би-си в ВСУ, с этой точки ВСУ хочет начать более масштабное наступление — разделить российские войска и перерезать их линию снабжения.