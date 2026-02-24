«Агентство»: эпибатидин для отравления Навального, синтезировал центр «Сигнал»

Эпибатидин, которым, согласно выводам западных экспертов, отравили российского оппозиционного политика Алексея Навального, синтезировал научный центр «Сигнал». Он помогал организовать и отравление Навального «Новичком» в 2020 году, говорится в расследовании «Агентства».

14 февраля представители Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов на основе анализов биообразцов Навального пришли к выводу, что политик был отравлен смертельным токсином – эпибатидином, который можно извлечь из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. В России он в природе не встречается.

The Insider 20 февраля писал, что Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в 2013-2014 годах опубликовал две статьи об эпибатидине. На публикацию от 2013 года обратил внимание журналист Радио Свобода Сергей Добрынин. В ней речь шла о синтезе яда.

Во второй публикации говорилось о токсическом действии эпибатидина, влиянии при разных способах применения и способах его обнаружения в организме. Неназванный российский химик, говоривший с The Insider, предположил, что эпибатидин получили не в ГосНИИОХТе, а в центре «Сигнал».

«Это мог делать Сергей Галан, так что я почти уверен, что это делал центр «Сигнал», просто, видимо, на тот момент у «Сигнала» либо еще не было базы для доклинических испытаний, либо не хватало рабочих рук, вот и отдали в ГосНИИОХТ», – сказал собеседник The Insider.

«Агентство» обнаружило в журнале «Известия Академии Наук. Серия Химическая» статью «Синтез структурных аналогов эпибатидина» от 2015 года. Шесть из семи авторов этой публикации, среди которых Галан, как выяснили расследователи, – штатные сотрудники «Сигнала».