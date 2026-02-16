Ко второй годовщине гибели Алексея Навального Австралия, Великобритания, Германия, Чешская Республика, Дания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Новая Зеландия, Польша, Финляндия, Эстония выступили с заявлением, в котором призвали к тщательному и прозрачному расследованию обстоятельств гибели политика в ямальской колонии.

Государства выразили соболезнования семье политика, возложили ответственность за произошедшее на российские власти и напомнили о решении ЕСПЧ, согласно которому Россия несет ответственность за бесчеловечное обращение с Навальным и игнорирование его жалоб.

Создатели документа подчеркнули, что вина за его смерть «лежит исключительно на российских властях».

«Кремль усилил и расширил свой арсенал репрессивных мер, и, в частности, злоупотребление законодательством о государственной безопасности привело к суровым приговорам в отношении правозащитников, журналистов, юристов, врачей и многих других. Борьба, начатая Навальным, продолжается, и мы поддерживаем мужественных российских правозащитников и независимых представителей гражданского общества, которые продолжают свою работу, несмотря на растущую угрозу», — говорится в тексте.

Авторы заявления потребовали освобождения всех политзаключенных в России, которых, по данным «ОВД-Инфо», сейчас более 1700, и призвали Москву соблюдать международные обязательства.

Настоящее Время напоминает, что ранее лаборатории в Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландах, проанализировавшие образцы биоматериалов Навального, вывезенные семьей после его убийства, сообщили, что он был отравлен ядом эпибатидином. Радио Свобода обратило внимание, что технологии синтезирования этого яда изучались в институте, который разрабатывал отравляющее вещество «Новичок» — им Навальный был отравлен в 2020 году.

В понедельник, во вторую годовщину гибели Навального, прошли акции его памяти.