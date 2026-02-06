Академический совет ГТУ рассматривает слияние вуза с ТГУ как ограничение автономии

Академический совет Государственного технического университета Грузии (ГТУ) принял постановление, в котором даёт оценку решению властей объединить два вуза – Тбилисский государственный университет (ТГУ) и ГТУ. В документе отмечается, что объединение ограничивает принцип автономии университета, гарантированный статьёй 27 Конституции Грузии.

В постановлении, которое поддержали 36 членов Академического совета и против которого не выступил ни один из них, положительно оценивается идея реформ высшего образования, инициированных правительством. Вместе с тем выражено чёткое несогласие с ограничением университетской автономии.

Совет обращается к правительству с просьбой приостановить принятие подзаконных нормативных актов до проведения исследования, обсуждения вопроса с представителями университета и получения их согласия.

«Любая реорганизация (слияние), осуществлённая без участия органов управления университета – Академического совета, Представительного совета (Сената), студенческого самоуправления, советов факультетов, научных советов научно-исследовательских институтов и ректората, — является ограничением принципа автономии университета, гарантированного статьёй 27 Конституции Грузии», - говорится в постановлении.

Академический совет «выражает надежду, что правительство Грузии учтёт обращение многотысячного академического, научного, административного и вспомогательного персонала, а также студентов университета с 104-летней историей», написано в документе.

Ранее с заявлением выступил Сенат Тбилисского государственного университета, который назвал необоснованной инициативу объединения вузов и призывал Минобразования приостановить процесс.

6 февраля, свою позицию по изменениям, внесённым в закон «о высшем образовании», выразили также высшие коллегиальные органы Государственного университета Илии. По их мнению изменения, касающиеся реорганизации высших учебных заведений, фактически узаконивают подрыв институциональной автономии вузов и ограничение академической свободы, что противоречит Конституции Грузии.