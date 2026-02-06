Госуниверситет Илии: поправки к закону о высшем образовании противоречат Конституции

Высшие коллегиальные органы государственного университета Илии распространили заявление в связи с изменениями, внесёнными в закон «о высшем образовании». Его подписанты считают, что изменения, принятые в части реорганизации высших учебных заведений, фактически узаконивают подрыв институциональной автономии вузов и ограничение академической свободы, «что противоречит Конституции Грузии». Речь идёт, в частности, о статье 27 Конституции Грузии, которая определяет право на образование и академическую свободу. Согласно пункту 3 этой статьи, «академическая свобода и автономия высших образовательных учреждений гарантированы».
«Мы считаем недопустимым решение фундаментальных вопросов образования в ускоренном порядке без согласования с обществом. Мы требуем неприкосновенности академической свободы и институциональной автономии, гарантированных Конституцией Грузии», — говорится в заявлении государственного университета Илии, под которым подписались:
- Академический совет государственного университета Илии;
- Представительный совет государственного университета Илии;
- Совет факультета наук и искусств;
- Совет школы права;
- Совет факультета естественных наук и медицины;
- Совет факультета бизнеса, технологий и образования.
Ранее с заявлением выступил Сенат Тбилисского государственного университета, назвавший инициативу объединения с Грузинским техническим университетом необоснованной и призвал Министерство образования приостановить этот процесс.
29 января стало известно, что в рамках «реформы высшего образования» объявленной «Грузинской мечтой» будут объединены ТГУ и ГТУ. Объединённое учебное заведение будет называться ТГУ и сохранит имя Иване Джавахишвили.
С 29 января часть профессорско-преподавательского состава и студенты проводят протестные акции. Некоторые студенты потребовали дебатов с Ираклием Кобахидзе.
