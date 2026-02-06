Госуниверситет Илии: поправки к закону о высшем образовании противоречат Конституции

Высшие коллегиальные органы государственного университета Илии распространили заявление в связи с изменениями, внесёнными в закон «о высшем образовании». Его подписанты считают, что изменения, принятые в части реорганизации высших учебных заведений, фактически узаконивают подрыв институциональной автономии вузов и ограничение академической свободы, «что противоречит Конституции Грузии». Речь идёт, в частности, о статье 27 Конституции Грузии, которая определяет право на образование и академическую свободу. Согласно пункту 3 этой статьи, «академическая свобода и автономия высших образовательных учреждений гарантированы».

«Мы считаем недопустимым решение фундаментальных вопросов образования в ускоренном порядке без согласования с обществом. Мы требуем неприкосновенности академической свободы и институциональной автономии, гарантированных Конституцией Грузии», — говорится в заявлении государственного университета Илии, под которым подписались:

Академический совет государственного университета Илии;

Представительный совет государственного университета Илии;

Совет факультета наук и искусств;

Совет школы права;

Совет факультета естественных наук и медицины;

Совет факультета бизнеса, технологий и образования.

Ранее с заявлением выступил Сенат Тбилисского государственного университета, назвавший инициативу объединения с Грузинским техническим университетом необоснованной и призвал Министерство образования приостановить этот процесс.

29 января стало известно, что в рамках «реформы высшего образования» объявленной «Грузинской мечтой» будут объединены ТГУ и ГТУ. Объединённое учебное заведение будет называться ТГУ и сохранит имя Иване Джавахишвили.

С 29 января часть профессорско-преподавательского состава и студенты проводят протестные акции. Некоторые студенты потребовали дебатов с Ираклием Кобахидзе.