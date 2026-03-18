Алиев и Пашинян выразили соболезнования в связи с кончиной Католикос-Патриарха всея Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Как сообщают азербайджанские СМИ, Ильхам Алиев направил письменное с соболезнованиями грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе.

«Его Святейшество Илья II внес значительный вклад в развитие и укрепление традиционных уз дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Грузией... Разделяю вашу скорбь в связи с этой глубокой утратой и выражаю соболезнования вам, всему грузинскому народу и Грузинской православной церкви, как лично, так и от имени азербайджанского народа», - пишет Ильхам Алиев.

Никол Пашинян в письме, также направленном Ираклию Кобахидзе, пишет:

«С прискорбием узнал о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В течение почти полувековой деятельности жизнь и служение Илии II символически выражали благородные ценности веры, патриотизма и дружбы между народами. От имени армянского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования правительству Грузии, Грузинской православной церкви и братскому грузинскому народу и желаю им силы и стойкости в это трудное время», - говорится в письме.

В связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии соболезнования также выражают предстоятели автокефальных православных церквей, духовные лидеры различных стран и международные политические деятели.