Алиев и Пашинян выразили соболезнования в связи с кончиной Католикос-Патриарха всея Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Как сообщают азербайджанские СМИ, Ильхам Алиев направил письменное с соболезнованиями грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе.
«Его Святейшество Илья II внес значительный вклад в развитие и укрепление традиционных уз дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Грузией... Разделяю вашу скорбь в связи с этой глубокой утратой и выражаю соболезнования вам, всему грузинскому народу и Грузинской православной церкви, как лично, так и от имени азербайджанского народа», - пишет Ильхам Алиев.
Никол Пашинян в письме, также направленном Ираклию Кобахидзе, пишет:
«С прискорбием узнал о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В течение почти полувековой деятельности жизнь и служение Илии II символически выражали благородные ценности веры, патриотизма и дружбы между народами. От имени армянского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования правительству Грузии, Грузинской православной церкви и братскому грузинскому народу и желаю им силы и стойкости в это трудное время», - говорится в письме.
В связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии соболезнования также выражают предстоятели автокефальных православных церквей, духовные лидеры различных стран и международные политические деятели.
- Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – на протяжении почти полувека. В последние годы его здоровье ухудшалось. Патриарх скончался в тбилисской клинике «Кавказский медицинский центр» на следующий день после госпитализации. В Грузии объявлен траур.
