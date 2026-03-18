Главы автокефальных православных церквей, духовные лидеры разных стран и международные политические фигуры распространяют соболезнования в связи с кончиной Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II.

Соболезнования духовных лидеров

Православная церковь Украины

Одним из первых соболезнования выразил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

«С печалью и состраданием я воспринял известие о кончине Католикоса-Патриарха Грузии, главы Грузинской православной церкви, духовного лидера Илии II, который посвятил свою жизнь служению Богу, Церкви и грузинскому народу.

На протяжении десятилетий своего патриаршества он оставался духовным ориентиром для многих верующих, не жалел усилий для укрепления веры, сохранения христианских традиций и духовного возрождения общества, особенно после лет государственного атеизма.

Для нас памятен тот факт, что он выразил поддержку Украине, ставшей жертвой полномасштабного вторжения России.

Патриаршество Илии II имело особое значение не только для Грузии, но и для всего православного мира. Его служение вдохновляло многих преодолевать испытания и сохранять надежду даже в самые трудные периоды, в том числе во время спровоцированных Россией войн.

Выражаю искренние соболезнования епископам, духовенству и всем верующим Грузинской православной церкви, которые потеряли своего предстоятеля, а также грузинскому народу, для которого он был не только патриархом, но и истинным духовным отцом.

Молимся, чтобы Отец Небесный принял Своего служителя в небесные обители. Да упокоит Господь душу новопреставленного Католикоса-Патриарха Илии II в Своём Царствии и дарует утешение, мир и духовную силу всем, кто скорбит об этой утрате. Вечная и светлая ему память!»

Румынская православная церковь

Предстоятель Румынской православной церкви направил послание Священному Синоду Грузинской православной церкви, назвав Илию II «почтенной личностью современного православия и стойким исповедником веры, мудро пасшим Грузинскую православную церковь как в годы испытаний, так и в годы обновления».

От имени иерархов, духовенства и паствы Румынской церкви Патриарх Даниил выразил соболезнования членам Священного Синода и всей Грузинской православной церкви, помолившись о упокоении души Патриарха Илии II «там, где нет ни боли, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».

Соболезнования посольств и партнёров

Посольство Израиля

«Он был духовным лидером, чьё имя неразрывно связано с национальным единством, возрождением духовной жизни страны и консолидацией общества. От имени правительства и народа Израиля посол Валид Абу Хайя и посольство Израиля в Грузии выражают искренние соболезнования населению Грузии и Грузинской православной церкви».

Глава МИД Израиля

«Я опечален известием о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии, Илии II: великого лидера, друга Израиля и еврейского народа».

Представительство Евросоюза в Грузии

«Выражаем глубокую скорбь в связи с кончиной духовного отца Грузии, Его Святейшества и Блаженства, Католикоса-Патриарха всея Грузии, Илии II. Приносим соболезнования Православной церкви, духовенству и населению Грузии. Его Святейшество сыграл особую роль в сохранении национальной идентичности и веры и остался символом единства для верующих».

Посольство Турции

«Кончина Его Святейшества является огромной утратой, поскольку на протяжении многих лет он был духовным отцом грузинского народа, опорой мира, единства и нравственных ценностей. Выражаем искренние соболезнования грузинскому народу, Грузинской православной церкви и всем, кто скорбит о его кончине. В этот скорбный час выражаем наше глубокое сочувствие и солидарность».

Министр иностранных дел Латвии

«Опечалена кончиной Его Святейшества, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Его пожизненная преданность вере, единству, духовной силе и лучшему будущему грузинского народа оставляет прочное наследие».

Соболезнования религиозных конфессий

В связи с кончиной Католикоса-Патриарха Илия II соболезнование выразило «Управление мусульман Грузии».

«Его многолетнее служение делу укрепления межрелигиозного уважения, мира и общественного единства имело особое значение. Выражаем соболезнования Грузинской православной церкви и православной пастве в связи с этой тяжёлой утратой».

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года — на протяжении почти полувека. В последние годы его здоровье ухудшалось. Патриарх скончался в тбилисской клинике «Кавказский медицинский центр» на следующий день после госпитализации. В Грузии объявлен траур.