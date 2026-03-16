«Альянс оппозиции» будет выполнять рекомендации ОБСЕ вместо «Грузинской мечты»

«Альянс оппозиции» намерен начать выполнять рекомендации ОБСЕ данные Грузии в рамках «Московского механизма». Об этом на брифинге заявил представитель партии «Дроа» Гига Лемонжава.

«Отчёт „Московского механизма“ фундаментально изменил ситуацию. Это абсолютно новая международная реальность. Естественно, что у «Альянса оппозиции» в этой реальности появляются новые обязательства. Если до сих пор для международного сообщества режим Иванишвили был просто нелегитимным, то сегодня этот режим не только нелегитимный, но уже и обвиняемый режим», - озвучил инициативу альянса Лемонжава.

В оппозиции намерены начать работу в четырех направлениях:

Координация с верховным комиссаром ООН по правам человека, с целью привлечения его к изучению ситуации в Грузии и реализации им своего мандата.

Сотрудничество с Организацией по запрещению химического оружия. В отчёте ОБСЕ говорится, что

власти должны сотрудничать с этой организацией в расследовании факта применения химического оружия: «Мы прекрасно понимаем, что те люди, которые применили химическое оружие против собственных граждан, не будут сотрудничать. Поэтому мы начинаем активную координацию с нашими международными партнёрами, чтобы они обратились в эту организацию с требованием начать расследование в соответствии с её уставом», - заявляет Лемонжава.

Начало активной коммуникации со следственными структурами Франции, в том числе с прокуратурой, чтобы на национальном уровне было начато расследование против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили по фактам системных пыток и применения химического оружия.

Способствовать началу расследования Международного уголовного суда «против режима Иванишвили».

Отчет по вопросам прав человека в Грузии, подготовленный в рамках так называемого «Московского механизма» по требованию 23 стран ОБСЕ, резко критикует грузинские власти и призывает международное сообщество к действиям. В отчете звучит призыв к грузинским властям – отменить практически все изменения и законы, которые местные правозащитники расценивали как репрессивные, а также «немедленно и безусловно освободить лиц, задержанных по политическим мотивам».

Кроме того, ссылаясь на Римский статут, отчет рекомендует его подписантам рассмотреть возможность передачи дела Грузии в Международный уголовный суд. Одна из рекомендаций – обращение европейских стран в Страсбургский суд с межгосударственной жалобой относительно ситуации в стране.