В правящей партии «Грузинская мечта» крайне негативно отнеслись к обнародованному накануне экспертному заключению в рамках Московского механизма ОБСЕ. Экспертная группа во главе с польским специалистом Патрицией Гржебык негативно оценивает исполнение грузинской властью обязательств в рамках ОБСЕ в ходе противостояния с участниками протестов с весны 2024 года. В документе речь идет не только о призыве к «Грузинской мечте» отменить репрессивную политику и принятые недемократические законы, но и «немедленно и безусловно освободить лиц, задержанных по политическим мотивам». Более того, ссылаясь на Римский статут, отчет рекомендует его подписантам рассмотреть возможность передачи дела Грузии в Международный уголовный суд (МУС).

Из доклада «Московского механизма» ОБСЕ на 192 страницы правительство Грузии не смогло найти ни одного отрывка, который можно было бы рассмотреть с позитивной точки зрения. Хотя до последнего времени именно структура ОБСЕ - институт Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), в который входит «Московский механизм», - оставался единственным, к которому апеллировала «Грузинская мечта», когда речь заходила об условиях проведения парламентских выборов в октябре 2024 года. Итоги этих выборов не признает прозападная часть оппозиции так же, как и легитимность нынешнего правительства во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Именно Кобахидзе вскоре после выборов объявил о приостановке диалога Тбилиси с Брюсселем по вхождению страны в ЕС, за чем последовали акции протеста, их жесткий разгон, в том числе с превышением силы и предположительным использованием запрещенных химикатов со стороны силовиков и принятием ряда законов, резко ограничивающих права гражданского сектора и оппозиционного политического спектра.

В обнародованной накануне поздно вечером оценке «Московского механизма» отражены все претензии оппонентов власти. Это заставило генсека «Грузинской мечты», мэра Тбилиси Каху Каладзе назвать отчет полным бредом:

«Нас просят отменить закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», нас просят отменить закон «О прозрачности иностранного влияния», американский закон «О регистрации иностранных агентов» и действовать не в интересах страны, а в соответствии с их желаниями. Это немыслимо, правительство Грузии будет действовать именно так, как в первую очередь необходимо стране».

Каладзе обвинил внешних акторов в проведении политики в своих собственных интересах в таких странах, как Грузия и Украина.

Представители правящей «Грузинской мечты» уверяют, что согласно отчету, страна должна узаконить однополые браки, смену пола и другие правила, якобы поощряющие ЛГБТ-пропаганду, тем самым насаждать в обществе гомофобные и антизападные настроения, в чем не раз критиковали власти как местные, так и зарубежные правозащитники.

В этом же ключе выступил глава парламентского комитета по вопросам Евроинтеграции, депутат «Грузинской мечты» Леван Махашвили. Его особо возмутила та часть отчета, в которой рекомендуется рассмотреть возможность передачи дела Грузии в Международный уголовный суд (МУС). Одна из рекомендаций в нем касается обращения европейских стран в Страсбургский суд с межгосударственной жалобой относительно ситуации в стране.

«Это список несбывшихся мечтаний и политических желаний. Мы всего ожидали, но это все равно было неожиданно, потому что это не входит в мандат «Московского механизма». Они могут запрашивать определенную информацию, и это, как правило, формат диалога между государствами-членами, механизм диалога, а не обращение в другие институты, ООН или Гаагу. Что касается конкретных законов, обсуждаемых в этом документе, я скажу, что ничего нового здесь не сказано. На такого типа рекомендации, если можно назвать их рекомендациями, ответ был дан не раз, в том числе на парламентских выборах», - отметил депутат Махашвили, исключив возможность всерьез рассматривать заключение «Московского механизма».

Необязательность выполнения данных рекомендации и призывов в правящей партии объяснили и тем, что «Московский механизм» был задействован не большинством стран ОБСЕ, а 24 странами из 57 государств-участников организации.

Между тем 24 государства-участника ОБСЕ, в совместном заявлении призывают правительство Грузии полностью выполнить рекомендации «Московского механизма».

«Главный вывод доклада «Московского механизма» однозначен - за период, предусмотренный мандатом, в Грузии зафиксирован демократический откат. В докладе содержится подробная и достоверная оценка событий в Грузии с весны 2024 года, а также четкие рекомендации правительству Грузии, государствам-участникам [ОБСЕ] и более широкому международному сообществу», - говорится в совместном заявлении 24 стран ОБСЕ. В нем есть призыв к правительству Грузии продолжать взаимодействие и рассматривать выводы докладчика как основу для конструктивного диалога и реформ.

В то же время авторы обращения позитивно оценивают тот факт, что правительство Грузии содействовало визиту докладчика Патриции Гржебык в страну в середине февраля и организации встреч на высоком уровне с представителями правительственных институтов.

Оппозиция: «Это приговор Иванишвили и «Грузинской мечты»

Оппоненты «Грузинской мечты» считают, что одержали значимую победу в борьбе против политики правительства остаться любыми способами у власти. Один из лидеров «Сильная Грузия - Лело» Саломе Самадашвили, обращая внимание на одну из рекомендаций из отчета «Московского механизма» – об обращении европейских стран в Страсбургский суд с межгосударственной жалобой относительно ситуации в стране, заявила:

«Этот отчет подготовил очень серьезное основание для того, чтобы международное содружество задействовало очень мощные правовые механизмы против режима Иванишвили. После вчерашнего доклада всем жертвам режима предоставляется возможность обратиться в Канцелярию прокурора Международного уголовного суда в Гааге с просьбой начать соответствующее расследование».

Еще накануне, сразу после обнародования отчета» Московского механизма» лидеры Альянса оппозиционных партий собрались на проспекте Руставели у здания парламента в Тбилиси и обратились к участникам прозападных акции протеста, которые собираются там каждый вечер. Какую возможность предоставляет оппозиции данный документ, рассказала один из лидеров «Федералистов» Тамар Черголеишвили:

«Ни у кого нет ожидания того, что рекомендации Московского механизма ОБСЕ будут выполнены режимом. Единственное, чем мы можем противостоять этому режиму, который отнимает у Грузии независимость — это внутреннее давление, то есть протестные акции, и внешнее давление - санкции».

Представители оппозиции расценивают критический доклад ОБСЕ как приговор, вынесенный почетному представителю правящей партии Бидзине Иванишвили и всей «Грузинской мечте». В качестве аргумента сегодня приводили то обстоятельство, что власти, утверждая о правомерности своих действий, передали эксперту ОБСЕ свои доказательства, но они оказались неэффективными.

Бывший заместитель Народного защитника, советник по правовым вопросам НПО Фонд гражданского общества Георгий Бурджанадзе, поясняет, чего следует ожидать после обнародования данного документа.

«Рекомендации в отчете Московского механизма означают следующее: если не будут решены указанные вопросы, будут активизированы международные механизмы, с помощью которых можно начать уголовное преследование ответственных за правонарушении лиц. Если до этого в отношении «Грузинской мечты» были активизированы международные политические механизмы, теперь уже речь идет о необходимости задействования международных правовых механизмов. Теперь очередь за «Грузинской мечтой» — это очень четкое указание на выполнение взятых ею обязательств по защите прав человека».

В правозащитной НПО Ассоциация молодых юристов, изначально сотрудничающей с «Московским механизмом», подчеркнули, что воспользуются новыми возможностями защищать права пострадавших в ходе разгона активистов, большая часть которых подверглась негуманному обращению со стороны силовиков, приравненному к пыткам, - поскольку в докладе также говорится о том, что жертвы насилия со стороны власти могут обратится в Страсбургский суд по правам человека.

