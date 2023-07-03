Кобахидзе: оппозиция вошла бы в Абхазию и Цхинвали на танках

Лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе решил проанализировать реакцию оппозиции на «мятеж Пригожина» в России. Председатель правящей партии опубликовал статус в соцсети, раскритиковав оппонентов власти, которые, по его словам, поддерживали главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

События в России он назвал «однодневной авантюрой автора т.н бахмутской мясорубки», а грузинскую оппозицию – коллективным «Национальным движением».

«Все мы помним, как коллективное «Нацдвижение» болело за Пригожина, как посвящали ему возгласы и стихи, как планировали не только войти на танках в Абхазию и Цхинвали на волне успеха Пригожина, но и захватить Сочи и т.д.» – написал Кобахидзе.

Лидер «Грузинской мечты» уверен, что оппозиция и «их покровители» стремятся открыть «второй фронт» против России.

«Они не могли скрыть: если бы у них были соответствующие рычаги, они использовали бы первый же шанс, чтобы войти в Абхазию и Цхинвали на танках. В очередной раз подтвердилось, что коллективное «Национальное движение» является партией войны и предательства, целью которой является использование любого предлога для открытия второго фронта в Грузии», – добавил он.

Кобахидзе говорит, что «коллективное Нацдвижение» пытается помешать восстановлению доверия между грузинами и абхазами, грузинами и осетинами.

«В связи с этим, от имени правящей партии, мы хотели бы еще раз четко заявить: наша принципиальная позиция заключается в том, что территориальная целостность Грузии должна быть восстановлена только мирным путем. Нам нужно не только возвращение Абхазии и Самачабло в единую Грузию, но и восстановление доверия с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Только в этом случае восстановление территориальной целостности может иметь для нас настоящую ценность», – отметил он.

Кобахидзе говорит, что в условиях второго фронта Грузии «пришлось бы воевать не только с оккупационными войсками, но и с абхазами и осетинами, чего нельзя допустить ни при каких обстоятельствах».

«Недопустимо, чтобы грузины и абхазы, грузины и осетины ещё раз пролили кровь друг друга. Это было бы большим преступлением перед будущими поколениями», – добавил он.

По словам Кобахидзе, Грузии «нужен не второй фронт, а прагматичная и рациональная мирная политика».