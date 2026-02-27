Российская авиакомпания Red Wings открыла продажи билетов на новое прямое направление Новосибирск – Батуми.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, полеты будут выполняться на российских самолетах Ту-204 и Ту-214 дважды в неделю в летний сезон (по понедельникам и четвергам, обратные вылеты – по средам и воскресеньям). Первый рейс состоится 25 мая. Время в пути до Батуми составит 5 часов 10 минут.

«Новый рейс свяжет Сибирь с черноморским побережьем Грузии прямым перелетом и упростит поездки в Батуми для жителей Новосибирска. Пассажиры смогут сэкономить время в пути и добираться без пересадок», – говорится в сообщении.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было восстановлено решением президента РФ Владимира Путина 19 мая 2023 года. Рейсы выполняют российские компании Azimuth, Red Wings и грузинская Georgian Airways – последняя летает из Тбилиси, в частности, в Новосибирск.

Red Wings уже выполняет рейсы в Грузию из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары, Краснодара, Сочи и Уфы.

СМИ сообщают о возможном начале рейсов в Грузию из Перми и Волгограда.

Полеты в Грузию осуществляют российские авиакомпании, не находящиеся под западными санкциями. После возобновления авиасообщения в Вашингтоне заявили о возможных санкциях против грузинских компаний, обслуживающих российские авиакомпании в аэропортах Грузии, однако ограничения введены не были.

«Грузинскую мечту» оппоненты обвиняют, в том числе, в экономическом сближении с Москвой. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин недавно заявил, что «сотрудничество с Россией выступает одним из главных факторов беспрецедентного экономического подъема в Грузии».

Россияне лидируют и по числу визитов в Грузию в 2025 году. Согласно официальной статистике, в прошлом году граждане РФ совершили в Грузию 1 579 764 визита (+11,1%).