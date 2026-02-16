Россия «настроена на развитие с Грузией взаимовыгодных отношений», – заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

«Наши связи носят естественный характер, а не искусственно навязываются Россией, как это пытаются преподнести на Западе. В их основе — духовное единство, многовековые исторические и культурные узы», – сказал он.

В Москве вновь утверждают, что «все больше грузинских граждан осознают вред от подходов времен Саакашвили, когда все усилия были направлены на переориентацию Грузии на Запад в ущерб сотрудничеству с Россией».

«Как показало время, грузинскую продукцию в ЕС и США никто не ждал, в результате чего многие отрасли экономики, включая стратегические, пришли в упадок. Да и обещания приема республики в НАТО и ЕС — откровенная манипуляция», – сказал Галузин, добавив, что «нынешние грузинские власти стремятся к возвращению стране суверенитета».

«Готовы углублять российско-грузинские связи», – отметил дипломат, указав на рост экономического сотрудничества в 2025 году.

По его мнению, «сотрудничество с Россией выступает одним из главных факторов беспрецедентного экономического подъема в Грузии».

«Однако с успехами в экономике резко контрастирует отсутствие политического диалога. Наверное, грузинским властям стоило бы задуматься, сколь больших результатов можно было бы добиться при наличии дипотношений с Россией. Впрочем, это их дело. Мы лишь хотим, чтобы в Тбилиси знали: Москва открыта к расширению сотрудничества там, где оно приносит обоюдную выгоду», – констатировал Галузин.