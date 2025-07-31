Археологи обнаружили нижнюю челюсть древнего человека в Орозмани

В муниципалитете Дманиси, в селе Орозмани, где работает археологическая экспедиция под руководством Георгия Бидзинашвили, в слое возрастом 1,8 миллиона лет была обнаружена нижняя челюсть древнего человека, предположительно раннего Homo erectus.

Homo erectus – «Человек прямоходящий», уже стоял на двух ногах и пользовался каменными орудиями, но имел очень маленький мозг.

Раскопки в Орозмани ведутся в археологических слоях возрастом 1,77–1,84 миллиона лет. В том же районе, эта же экспедиция в 2022 году обнаружила зуб древнего человека. Это первая находка человеческих останков в Орозмани; до сих пор здесь находили только останки животных и каменные орудия древних обитателей Евразии.

Раскопки в Орозмани были затруднены в течение трёх лет: бывшие сотрудники Национального музея, обвинившие тогдашнего министра культуры Тею Цулукиани в политически мотивированных преследованиях и репрессиях, не смогли получить разрешение на проведение экспедиций.

В 2024 году Народный защитник посчитал ограничение выдачи разрешений на археологические исследования дискриминацией.

В 2025 году в археологической экспедиции в Орозмани принимают участие археологи из США, Дании, Франции и Колумбии, а также грузинские учёные и студенты.