Пашинян: отсутствие диалога между ЕС и Грузией — препятствие для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте, заявил, что «наибольшей проблемой на пути евроинтеграции Армении в настоящее время является замороженное состояние политического диалога между ЕС и Грузией».

«Грузия для нас — это путь в Европейский союз, и мы приняли закон о запуске процесса вступления Армении в ЕС после того, как Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС. Это сделало перспективу членства Армении в ЕС ощутимой. Мы ожидаем и просим, чтобы конструктивный процесс между ЕС и Грузией развивался. Это важно для Армении. Это так же важно, как и для Грузии», – сказал он.

Ранее Пашинян провел совместную пресс-конференцию с главой Европарламента. Роберта Метсола отметила, что Европа видит в Армении друга, партнера и союзника.

«Европейский Союз и Армения согласовали новую стратегическую повестку в рамках партнерства. Этот шаг способствует демократическим реформам в наших отношениях, укрепит экономическую устойчивость и верховенство закона, углубит сотрудничество в сфере безопасности», – отметила Метсола.

По её словам, ЕС приветствует программу либерализации визового режима с Арменией, чтобы максимально приблизить страну к Европе, передает агентство «Новости-Армения»

Она также заявила, что на фоне последних событий в Иране Армения стала важнейшим гуманитарным коридором, поблагодарив Пашиняна за помощь в эвакуации граждан Европы.

Национальное Собрание Армении 26 марта 2025 года одобрило проект закона о начале присоединения страны к Евросоюзу. 4 апреля закон подписал президент Армении.

Премьер Никол Пашинян заявлял, что начало процесса вступления Армении в ЕС уравновешивает некоторые внешнеполитические риски. По его словам, Армения может стать членом ЕС только при условии одобрения народом этой инициативы на референдуме, а главным вызовом, стоящим перед Арменией в процессе присоединения страны к ЕС, является соответствие стандартам Евросоюза.

В МИД РФ говорили, что «форсированное сближение Армении с Европейским союзом окажет негативные последствия как на союзнические отношения с Россией, так и на развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве».

2 декабря 2025 года в Брюсселе была подписана стратегическая повестка партнёрства Армения–ЕС, которая, как поясняли в МИД, отражает не только европейские устремления граждан Армении, но и «приверженность ЕС поддерживать суверенитет, территориальную целостность, демократию и социально-экономическую устойчивость». Документ призван стать новой дорожной картой отношений Ереван–Брюссель.