Правительство Армении решило закрыть церковный канал «Шогакат»

Правительство Армении приняло решение о ликвидации церковного телеканала «Шогакат» с первого января 2026 года, сообщает армянская служба Радио Свобода.

Основанием для такого шага, как говорится в обосновании, стали принятые парламентом поправки к закону об аудиовизуальных медиа в октябре 2025 года.

Телеканал «Шокагат» был основан Армянской апостольской церковью (ААЦ), а в 2002 году получил лицензию на вещание. В 2011 году решением правительства было создано ЗАО «Духовно-культурная общественная телекомпания», полномочия по управлению его акциями передали Совету Общественной телерадиокомпании.

Кроме того, армянское правительство одобрило поправки в Земельный кодекс, предусматривающие лишение Армянской апостольской церкви права на безвозмездное получение в собственность земельных участков. При этом у церкви останется право безвозмездного пользования землями, находящимися в собственности государства и общин. Документ должны рассмотреть в парламенте.

Ранее премьер-министр Армении Никола Пашинян раскритиковал Армянскую апостольскую церковь, в частности, обвинил католикоса Гарегина II в нарушении целибата и призвал его оставить пост. Высший духовный совет ААЦ выступил с заявлением, что Пашинян начал «очередную кампанию» против церкви.

На фоне противостояния властей и Армянской апостольской церкви в Армении задержали нескольких высокопоставленных иерархов ААЦ. В июне 2025 года был арестован лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян, в сентябре – глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаель Аджапахян, в октябре – предстоятель Арагацотнской епархии Мкртич Прошян, а в декабре – глава канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископ Аршак Хачатрян. Галстаняна и Аджапахяна обвинили в публичных призывах к свержению власти, Прошяна – в воспрепятствовании участию в собраниях и влиянии на результаты голосования на выборах 2021 года.